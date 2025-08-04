الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نجل نتنياهو يتطاول على أمير قطر ووالدته الشيخة موزة

الشيخ تميم بن حمد،
الشيخ تميم بن حمد، فيتو

 يائير نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دولة  قطر واعتبرها "ألمانيا النازية في عصرنا" وفق زعمه.

 

نجل نتنياهو يتطاول على الشيخ تميم ودولة قطر

وزعم يائير نتنياهو، في تغريدة على منصة إكس الإثنين، "قطر هي القوة الرئيسية وراء موجة معاداة السامية غير المسبوقة في جميع أنحاء العالم، والتي لم نشهدها منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، قطر هي ألمانيا النازية المعاصرة".

 

وتابع نجل نتنياهو: "كل يهودي حول العالم في خطر محدق بسبب تشويه قطر المستمر لسمعة اليهود والدولة اليهودية، والذي تغذيه مليارات الدولارات التي تضخها فيها".

يائير نتنياهو يصف أمير قطر بهتلر العصر

وأشار  بالتغريدة  إلى "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان ووالدته، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، ووصفهما بـ هتلر وجوبلز العصر الحديث.

وتشهد العلاقات بين قطر والاحتلال الإسرائيلي، حالة من التوتر بسبب الخلافات حول دور قطر في دعم غزة، وحرصها على فضح السلوك الإسرائيلي في القطاع، واعتادت تل أبيب تشويه دور الوسطاء “القاهرة والدوحة” بهدف إبعادهم عن ملف غزة.

حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء

أنباء عن اتفاق بإنشاء 3 ممرات آمنة لعبور المساعدات لغزة برقابة الوسطاء

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يائير نتنياهو قطر نجل نتنياهو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخة موزة

مواد متعلقة

ميناء العريش يستقبل سفينة مساعدات تحمل 7166 طن إمدادات إغاثية تمهيدًا لدخولها غزة

غزة الجائعة!.. الاحتلال يسعى لتنفيذ مخطط التهجير بتفريغ بطون الفلسطينيين

نتنياهو يبلغ الحكومة بتوسيع العملية العسكرية في غزة

أمير قطر يبحث مع ترامب تداعيات القصف الإيراني الإسرائيلي المتبادل

الأكثر قراءة

رئيس إسكان النواب يكشف مفاجأة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

فصل تعسفي وتنازل بالإكراه عن الترقيات، مجزرة عمالية في مطاعم بلبن بمصر الجديدة

مؤشرات تنسيق الكليات 2025، توقعات الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي وأدبي والكليات المتاحة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعد طلب الكشف عن مديونيات الأندية

تنسيق المرحلة الثانية 2025، الحد الأدنى للتقديم وخطوات تسجيل الرغبات والكليات المتاحة

بمذاق شارة القيادة، أول أهداف محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم (فيديو)

فلبينو أحمد يكشف تفاصيل أغنية روبي الجديدة "ثانيتين" وعلاقتها بضجة "3 ساعات متواصلة"

نجل نتنياهو يتطاول على أمير قطر ووالدته الشيخة موزة

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الإفتاء: يجوز ممارسة رياضة الملاكمة إذا توفرت هذه الشروط

هل ترك صلاة السنن عليه ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads