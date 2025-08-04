نجل نتنياهو يتطاول على أمير قطر ووالدته الشيخة موزة

يائير نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دولة قطر واعتبرها "ألمانيا النازية في عصرنا" وفق زعمه.

نجل نتنياهو يتطاول على الشيخ تميم ودولة قطر

وزعم يائير نتنياهو، في تغريدة على منصة إكس الإثنين، "قطر هي القوة الرئيسية وراء موجة معاداة السامية غير المسبوقة في جميع أنحاء العالم، والتي لم نشهدها منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، قطر هي ألمانيا النازية المعاصرة".

وتابع نجل نتنياهو: "كل يهودي حول العالم في خطر محدق بسبب تشويه قطر المستمر لسمعة اليهود والدولة اليهودية، والذي تغذيه مليارات الدولارات التي تضخها فيها".

يائير نتنياهو يصف أمير قطر بهتلر العصر

وأشار بالتغريدة إلى "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان ووالدته، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، ووصفهما بـ هتلر وجوبلز العصر الحديث.

وتشهد العلاقات بين قطر والاحتلال الإسرائيلي، حالة من التوتر بسبب الخلافات حول دور قطر في دعم غزة، وحرصها على فضح السلوك الإسرائيلي في القطاع، واعتادت تل أبيب تشويه دور الوسطاء “القاهرة والدوحة” بهدف إبعادهم عن ملف غزة.

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