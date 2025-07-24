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حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء

حماس، فيتو
حماس، فيتو

كشفت مصادر فلسطينية الأربعاء أن حركة حماس سلمت ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء مع تعديلات في بندي الخرائط والمساعدات.

 

حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء 

وبحسب تقارير اخبارية أضافت المصادر  أن رد حماس جاء حسب طلب الوسطاء لأنهم رفضوا رد الحركة الأول وطالبوا بتعديلات.

كما بينت أن التعديلات في بند الخرائط تتضمن انسحاب إسرائيل على بعد 1200 متر من محور فيلادلفي.

أما في ما يخص بند المساعدات، فتتضمن التعديلات تسليم جزء من المساعدات للمؤسسات الأممية كما في اتفاق يناير، والجزء الآخر عن طريق "مؤسسة غزة الإنسانية".

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إسرائيل حركة حماس حماس فلسطين غزة

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