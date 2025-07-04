غضب نتنياهو من زيارة لابيد للإمارات وظهوره مع عماد الدين أديب، إعلام عبري يكشف التفاصيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن زيارة زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى دولة الإمارات التي اشتملت على لقاء تلفزيوني مع قناة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي عماد الدين أديب، تسببت في غضب حكومة بنيامين نتنياهو.

احتجاج مقربين من نتنياهو على زيارة لابيد الإمارات

وحسب ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، احتج مقربون من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لدى جهات إماراتية رسمية على دعوة زعيم المعارضة، يائير لبيد، إلى لقاء مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد.

وقال المقربون من رئيس الوزراء نتنياهو، إنهم يرون دعوة لبيد لزيارة الإمارات "تدخلا سياسيا. وليس معقولا أن تتم دعوة زعيم المعارضة إلى لقاء قبل دعوة رئيس الدولة أو رئيس الوزراء".

وأضافوا في التعبير عن الاحتجاج، أنه "بعد الهجوم على إيران وقرار نتنياهو، خاصة، توقعنا سلوكا مختلفا، ويبدو أن الخوف من إيران يتغلب على ترجيح رأي صحيح".

لبيد مع وزير خارجية الإمارات، فيتو

من جهة أخرى، أفادت "كان" بأن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، كانت ضالعة في تفاصيل زيارة يائير لبيد قبل لقائه مع بن زايد ووزير الخارجية الإماراتي، وأنه لم تنشر صورة مشتركة له مع بن زايد، ربما بسبب حساسية سياسية، علما أن بن زايد التقى مع خصم نتنياهو، نفتالي بينيت، قبل عدة أشهر.

وأشارت إلى أنه فيما يزور خصوم نتنياهو السياسيين دولة الإمارات ويلتقون مع الشيخ محمد بن زايد، لم يلتق نتنياهو مع الأخير منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" ولم يزر الإمارات.

ظهور زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مع عماد الدين أديب

يشار إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اختتم اليوم الجمعة زيارة إلى الإمارات، بحث خلالها مع رئيسها الشيخ محمد بن زايد التطورات الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح لبيد، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، بأنه اختتم صباح اليوم زيارة قصيرة إلى الإمارات، التقى خلالها ابن زايد في قصره بالعاصمة أبوظبي، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد، مضيفا "ناقشنا التطورات الإقليمية، والأهمية القصوى لعودة جميع المختطفين".

واستضاف الإعلامي عماد الدين أديب زعيم المعارضة الإسرائيلية، على هامش زيارته إلى أبوظبى، عبر شاشة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية، تناول خلاله أبرز تطورات الأوضاع في المنطقة والملفات الإقليمية الشائكة.

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