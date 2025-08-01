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خارج الحدود

يائير جولان: نتنياهو لا يريد إعادة الرهائن لأنه يتضرر سياسيا

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفاد زعيم حزب الديمقراطيين، يائير جولان، اليوم الجمعة، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد إعادة الرهائن لأنه سيتضرر سياسيا وهذه هي الحقيقة.


جولان: نتنياهو لا يريد إعادة الرهائن لأنه سيتضرر سياسيا وهذه هي الحقيقة

 

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس أركان الاحتلال زامير لا ينوي الاستقالة رغم الحملة التي يشنها عليه نتنياهو وعدد من الوزراء.

وتابع  زامير: يعتقد أن حكومة نتنياهو ستجهز له ملفا على غرار هليفي لتحميله مسؤولية عدم تحقيق الأهداف بغزة.

وقبل وقت سابق نقل موقع "ذا أتلانتك" عن مسئولين أمريكيين قولهم، اليوم الخميس: إن الرئيس ترامب أصبح يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع في غزة.

 ترامب يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع بغزة


وقال المسئولون الأمريكيون: إن ترامب يعتقد أن الأهداف العسكرية بغزة تحققت ونتنياهو يواصل الحرب حفاظا على سلطته والبيت الأبيض يرى أن نتنياهو يتخذ خطوات تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.
 

وأضافوا: لا نتوقع أن يحاسب ترامب نتنياهو بأي شكل من الأشكال ولا يوجد خلاف كبير بين ترامب ونتنياهو والحلفاء قد يختلفون أحيانا.
 

وأكدوا: أن صبر ترامب ينفد بشكل أساسي تجاه حماس وليس تجاه نتنياهو، وترامب يريد إنهاء الحرب وهو يدرك الغضب المتزايد تجاه إسرائيل من قبل مؤيدي تياره.

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