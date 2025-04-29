الثلاثاء 29 أبريل 2025
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خارج الحدود

أنباء عن اتفاق بإنشاء 3 ممرات آمنة لعبور المساعدات لغزة برقابة الوسطاء

غزة، فيتو
غزة، فيتو

الحرب على غزة، أشارت تقارير إخبارية نقلتها شبكة العربية لاتفاق مبدئي على الإفراج عن رهائن من غزة خلال مايو بينهم الرهينة الأمريكية.

كما أشارت إلى اتفاق على إنشاء 3 ممرات آمنة لعبور المساعدات لغزة برقابة الوسطاء.

استمرار الاجتماعات بين مسؤولين مصريين وحماس وإسرائيل

ويأتي ذلك وسط استمرار الاجتماعات بين مسؤولين مصريين وحماس وإسرائيل خلال الأيام المقبلة.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب مواصي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ خيام نازحين بالقرب من منطقة الإقليمي جنوب مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,314 فلسطينيًّا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,792 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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إسرائيل اسرائيلي الحرب على غزة جنوب قطاع غزة حماس خان يونس جنوب قطاع غزة فلسطين

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