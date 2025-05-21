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خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يكذب بشأن التنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية

زعيم المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فيتو

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن قطاع غزة، قائلا: “نتنياهو كذب الليلة عندما قال إن لديه تنسيقا كاملا مع الإدارة الأمريكية”.

 

لابيد يعلق على تصريحات نتنياهو بشأن غزة

وأضاف لابيد وفق ما نقل الإعلام العبري: “معنى كلام نتنياهو اليوم أن وضعنا الدولي سينهار وسيتضرر اقتصادنا بشدة”.

 

زعيم المعارضة الإسرائيلية يزعم احتلال غزة لسنوات طويلة

وتابع لابيد، أن معنى كلام نتنياهو اليوم هو احتلال غزة لسنوات طويلة وأن نستيقظ كل يوم على مقتل جنود.

 

نتنياهو: مستعد لإنهاء الحرب في غزة بشرط

وقبل قليل، زعم نتنياهو: “نحن متأكدون من بقاء 20 رهينة في غزة على قيد الحياة و38 أمواتا وسنستعيدهم جميعا”. 

 

نتنياهو يزعم بقاء غزة تحت سيطرة الاحتلال حتى نهاية الحرب

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: “في نهاية العملية ستكون مناطق قطاع غزة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية”، وفق مزاعمه.

وزعم نتنياهو أن حماس تجند عناصر جديدة بواسطة أموال المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه مستعد لإنهاء الحرب في غزة، بشرط ضمان أمن إسرائيل ومغادرة قادة حماس للقطاع.

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