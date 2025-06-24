الثلاثاء 24 يونيو 2025
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خارج الحدود

رئيس وزراء لبنان من الدوحة: نسعى لحشد الدعم للضغط على إسرائيل

نواف سلام،فيتو
نواف سلام،فيتو

وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة قادمًا من مملكة البحرين، حيث من المقرر أن يلتقي بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقال سلام في تصريح صحفي: "نسعى لحشد الدعم للضغط على إسرائيل، بدءًا من أشقائنا العرب وصولًا إلى مجلس الأمن والولايات المتحدة" وأكد أن لبنان يتحرك دبلوماسيًا بشكل حثيث لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة. 

وفي سياق آخر قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف خلال كلمته  في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف"، اليوم الثلاثاء أن روسيا من خلال اتصالاتها القائمة على الثقة مع الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل قدمت مقترحاتها لحل الصراع وكان رد الفعل إيجابيا.

وأعرب لافروف عن ترحيب روسيا  بهدنة بين إيران وإسرائيل.

وتابع:من الصعب حتى الآن التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن استمرارية وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

وأكد أن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتان عن مناقشة موضوعية لقضايا الاستقرار الاستراتيجي.

 

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