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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية في القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة لـلإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء مجدي أنوار استهدفت الطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1126 مخالفة تجاوز سرعات و97 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 38 دراجة نارية مخالفة، 76 مخالفة موقف عشوائي، 134 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور الطرق الصحراوية الحملات المرورية

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