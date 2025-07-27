وزير الداخلية يجدد الثقة في قاهري المجرمين بالقاهرة والجيزة، تعرف عليهما

صدّق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تجديد الثقة في كل من، اللواء محمد الشرقاوي مدير لمباحث الجيزة واللواء علاء بشندي، مدير لمباحث القاهرة ضمن أبرز قرارات حركة تنقلات الشرطة لعام 2025.

من هو اللواء محمد الشرقاوي؟

اللواء الشرقاوي، يعد واحدًا من القيادات الأمنية البارعة في مديرية أمن الجيزة، ولسنوات طويلة كان له بصمات واضحة في العمل الأمني بالمحافظة، وتمكن من كشف غموض العديد من الوقائع في مختلف مناطق المحافظة.



تدرج في المناصب الشرطية، وهو أحد أبناء مباحث القاهرة، تدرج فيها وصعد سلم العمل الأمني حيث تقلد رئيس مباحث حلوان عام 2006، ثم عمل رئيسا لمباحث السيدة زينب، وتم بعدها تصعيده مفتشًا لمباحث فرقة غرب القاهرة، وبعدها شغل منصب رئيس قطاع الجنوب وقطاع الغرب، ومن تميزه في عمله شغل منصب مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، حتى صدر قرارًا بتعيينه نائب لمدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، وبعدها شغل منصب مدير لإدارة المباحث في قطاع السياحة وبعدها تعيينه مديرا لمباحث الجيزة، وأخيرًا أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرار بتجديد الثقة به مديرًا لمباحث الجيزة.

السيرة الذاتية اللواء علاء بشندي



اللواء علاء بشندي تولى منصب رئيس مباحث البساتين ثم مدينة نصر، وكان الشاهد الأول في قضية تـعـذيب ضابط وأمين شرطة أثناء “رابعة العدوية”، كما أن شارك في القبض على المرشد الأخير للإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.

وتولى اللواء علاء بشندي منصب مدير عمليات مديرية أمن القاهرة لعدة سنوات، وتم تعينه فى منصب مدير المباحث الجنائية بالقاهرة وتصعيده مديرًا لمباحث العاصمة، حتى تم تجديد الثقة له.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى، وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.

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