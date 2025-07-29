رمضان صبحي يغادر قسم شرطة أبو النمرس بعد إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه

خرج منذ قليل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز من مركز شرطة أبو النمرس بعد قرار جهات التحقيق المختصة بخروجه بكفالة 100 ألف جنيه، في قضية اتهامه بالتزوير، وذلك عقب إنهاء هيئة الدفاع عنه إجراءات إخلاء سبيله بمقر محكمة مصر الجديدة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي ألقت القبض على رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز حال قدومه من تركيا، لتنفيذ قرار ضبط وإحضار في قضية جنحة تزوير بالجيزة.

وكانت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي بقيادة اللواء عبد الناصر موافي مدير الإدارة العامة للمباحث، بالتنسيق مع مباحث الجيزة بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ألقت القبض على رمضان صبحي عقب عودته من إسطنبول بعد انتهاء معسكر إعداد براميدز للموسم الجديد رفقة صهره وزميله في نفس الفريق شريف إكرامي، على متن رحلة إحدى شركات الطيران الخاصة.



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