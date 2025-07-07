فحص 800 سائق وضبط 150 متعاطيا للمواد المخدرة في حملة مرورية بأسيوط

شنت إدارة مرور أسيوط حملات مكبرة ومكثفة على الطرق السريعة والداخلية وذلك بتوجيهات اللواء وائل نصار مدير الأمن وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات" للكشف عن السائقين من متعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية.

حملات مرورية للتأكد من سلامة السائقين وضبط متعاطي المخدرات

وتهدف حملات مديرية أمن أسيوط إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملات التى تم فحص فيها ٨٠٠ سائق بعدد من الطرق بمحافظة أسيوط وضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم ووصل عددهم ١٥٠ من سائقى النقل والأجره والملاكى وذلك حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات.

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