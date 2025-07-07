الإثنين 07 يوليو 2025
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محافظات

فحص 800 سائق وضبط 150 متعاطيا للمواد المخدرة في حملة مرورية بأسيوط

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت إدارة مرور أسيوط حملات مكبرة ومكثفة على الطرق السريعة والداخلية وذلك بتوجيهات اللواء وائل نصار مدير الأمن وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات" للكشف عن السائقين من متعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية.

حملات مرورية للتأكد من سلامة السائقين وضبط متعاطي المخدرات 

وتهدف حملات مديرية أمن أسيوط إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات أمنية مكثفة للكشف عن متعاطي المخدرات من سائقي المركبات وحافلات المدارس بعدة محافظات

تحرير 122 ألف مخالفة مرورية وضبط 321 سائق تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات التى تم فحص فيها ٨٠٠ سائق بعدد من الطرق بمحافظة أسيوط وضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم ووصل عددهم ١٥٠ من سائقى النقل والأجره والملاكى وذلك  حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات.

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