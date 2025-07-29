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حوادث

حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)

حريق عمود إنارة بالبدرشين،
حريق عمود إنارة بالبدرشين، فيتو

نشب حريق هائل بأحد أعمدة الإنارة في أحد شوارع قرية العزيزية التابعة لمركز شرطة البدرشين.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على الـحريق، ويواصل المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.

 

وتجري أجهزة الأمن تحريات مكثفة كما تستمع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة سبب نشوب الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في أحد شوارع قرية العزيزية في مركز البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة قوات الحماية المدنية لمحل الحريق، وتبين نشوبه في أعمدة الإنارة، وتمت السيطرة عليه.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق متابعة الأمر.

 

يأتي ذلك بعد ساعات من نشوب حريق هائل في كابينة كهرباء بأحد الشوارع الجانبية بالقليوبية.
 

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الحماية المدنية حريق لمركز شرطة البدرشين

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