الثلاثاء 08 يوليو 2025
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محافظ القليوبية يتابع حملة مرورية للكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، فعاليات الحملة المشتركة التي تنفذها إدارة مرور القليوبية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووحدة الكشف عن المخدرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة، وذلك للكشف عن تعاطي المواد المخدرة وضبط المخالفات المرورية بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

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 حملة للكشف عن تعاطي المخدرات بعدد من الأكمنة المرورية 

وأكد محافظ القليوبية أن الحملة تأتي في إطار الحرص على ضبط الحالة المرورية، وضمان عدم تعاطي السائقين مواد مخدرة حفاظًا على أرواح المواطنين، فضلًا عن التأكد من صلاحية المركبات وسريان التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت الجولة تفقد نقاط التمركز بطريق( شبرا بنها الحر، وبهتيم ومسطرد )، وأسفرت عن ضبط عدد من السائقين المتعاطين للمخدرات بعد إجراء التحاليل اللازمة لهم، إلى جانب تحرير مخالفات مرورية متنوعة، تم التعامل معها قانونيًّا لضمان سلامة وأمن الطرق.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية صندوق مكافحه وعلاج الادمان شبرا بنها الحر طريق شبرا محافظ القليوبية

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