المعمل الجنائي يفحص حريقا شب بصالة ألعاب رياضية في الهرم

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص آثار حريق شب داخل صالة ألعاب رياضية شهيرة بدائرة قسم شرطة الهرم، للوقوف على أسباب الحريق، وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي أقوم بها فور إخمادها الحريق دون إصابات.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة داخل صالة "جيم" شهيرة في منطقة الهرم، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.



وبالفحص، تبين نشوب الحريق داخل صالة الألعاب، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على النيران بالكامل، كما جرت عملية التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.