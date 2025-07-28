السيطرة على حريق بمصنع كريازي في العبور (صور)

شب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حريق داخل مصنع كريازي بدائرة قسم أول العبور، على مساحة 70 م.

تم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق من خلال خراطيم المياه وخزانين إستراتيجيين، وبالفحص تبين عدم وقوع إصابات.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد، للوقوف على أسبابه.

وتقوم قوات الأمن بجمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة وأسفرت نتيجة الفحص عن الخسائر التي وقعت نتيجة للحريق وتشمل اشتعال أتوبيس 35 راكبا، و10 براميل زيت مستهلك وبعض البطاريات أسفل مظلة على مساحة 200 م.



البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق في ورشة صيانة بمصنع كريازي، طريق بلبيس الصحراوي دائرة قسم أول العبور.



انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم شادى محمد والرائد كمال حبشى وتم الدفع بسيارتي إطفاء وخزانين إستراتيجيين مدعومة بسيارة إسعاف، وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

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