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حوادث

اتهمت الفنانة بالاتجار بالأعضاء البشرية، التحقيق في بلاغات وفاء عامر ضد التيك توكر "بنت مبارك"

وفاء عامر تتهم تيتكور
وفاء عامر تتهم تيتكور بتهمه التشهير بها، فيتو

تحقق الجهات المختصة في بلاغات رسمية تقدمت بها الفنانة وفاء عامر ضد تيكتوكر تُدعى مروة وتُعرف على منصات التواصل بلقب "بنت مبارك"، وذلك بعد نشرها مقاطع فيديو تتهم الفنانة بالتورط في قضايا تجارة أعضاء بشرية وتشهر بسمعتها.


واتهمت الفنانة وفاء عامر التيكتوكر “بنت مبارك” بنشر أخبار كاذبة، والإساءة المتعمدة، والتشهير بشخصية عامة دون دليل.


وكانت الفنانة قد أشارت في تصريحات صحفية إلى أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، ويمثل محاولة للنيل من سمعتها واسمها الذي بنته على مدار سنوات طويلة من العمل الفني، مشددة على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها القانونية.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية دعمها الكامل للفنانة، مؤكدة في بيان لها أنها تتابع القضية عن كثب، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من يتعمد الإساءة لفناني مصر دون وجه حق.

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الفنانة وفاء عامر بنت مبارك قضايا تجارة أعضاء بشرية

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