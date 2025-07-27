كفاءة 12 سنة في مواجهة جرائم التهريب، أبرز أسباب تجديد الثقة بمدير مباحث مطار القاهرة

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتجديد الثقة في اللواء عبد الناصر موافي في منصبه مديرا لمباحث مطار القاهرة الدولي، والذي يعد من أحد أبرز القيادات الأمنية لتمتعه خبرات في ضبط جرائم التهريب وآليات التفتيش،

حيث تم الإبقاء على اللواء موافي في منصبه مديرا لمباحث مطار القاهرة الدولي، وهو ما يُعد اعترافًا بقدرته على إدارة أحد أكثر المواقع تحديًا داخل البنية الأمنية المصرية حيث تعكس هذه الثقة موقف الوزارة من تصعيد الكفاءات الشابة وتجديد الدماء دون التخلي عن العناصر المتميزة ذات الخبرة العملية العالية.

من هو اللواء عبد الناصر موافي في منصبه مديرا لمباحث مطار القاهرة الدولي؟

وقد شغل لعدة سنوات داخل قطاعات شرطة مطار القاهرة، وأثبت كفاءة عالية طوال أكثر من 12 عامًا في مكافحة الجرائم ومحاربة التهريب والتزوير.



وعمل مدير مباحث مطار القاهرة الدولي، سابقًا في مديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام، ومن ثم تم تصعيده لمنصب مدير مباحث الشئون الإدارية قبل تعيينه في مطار القاهرة.



ونجح في تنفيذ عدة حملات أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط محاولات تهريب عملات وممنوعات ومخدرات، إلى جانب إحالة المتهمين إلى النيابة المختصة بكل جدية.



وأحدث موافي تأثيرًا واضحًا في إعادة الاستقرار والهدوء لمديريات أمن الجيزة وقنا، ما دفع أجهزة وزارة الداخلية للاحتفاظ به في مكانه لقدرته على ضبط المشهد الأمني وتعزيز الثقة الشعبية.



يأتي ذلك ضمن حركة التنقلات السنوية التي أعلنتها الوزارة في يوليو 2025، والتي استهدفت الدفع بقيادات ميدانية تمتلك خبرات واسعة وقدرة على التعامل مع الملفات الجماهيرية ذات الطبيعة الحساسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.