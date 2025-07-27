الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

الوداع مبتسما، الصورة الأخيرة للموسيقار زياد الرحباني داخل مستشفى خوري

زياد الرحباني، فيتو
زياد الرحباني، فيتو

نشر طبيب لبناني، الصورة الأخيرة للموسيقار الراحل زياد الرحباني، من داخل مستشفى خوري، الذي كان يتلقى العلاج به عقب إصابته بتشمع الكبد.

الصورة الأخيرة للموسيقار زياد الرحباني

وظهر زياد الرحباني، في الصورة الأخيرة أو صورة الودع مبتسما كعادته، الأمر الذي تسبب في حالة تفاعل كبيرة مع منشور الطبيب اللبناني عقب نشره لها.

الصورة الأخيرة للموسيقار زياد الرحباني، فيتو
الصورة الأخيرة للموسيقار زياد الرحباني، فيتو

وتتجهز حشود كبيرة من محبي الموسيقار زياد الرحباني، صباح الإثنين، لوداعه من أمام مستشفى خوري في العاصمة “بيروت”، وينطلق موكب تشييع الجثمان من هناك إلى المحيدثة في بكفيا.

موعد جنازة وعزاء الموسيقار زياد الرحباني

وحدد موعد دفن الموسيقار زياد الرحباني، يوم الاثنين 28 تموز في كنيسة رقاد السيدة- المحيدثة بكفيا.

وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية.
عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً. ويوم الثلاثاء 29 يوليو في صالون كنيسة رقاد السيدة- المحيدثة بكفيا ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.

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