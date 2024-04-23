مايا دياب تتحدث لأول مرة عن سبب تجميد أعمالها مع زياد الرحباني

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن بعض التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية والفنية، وسبب ابتعادها عن تقديم الأعمال الدرامية.

مايا دياب

في هذا السياق، تحدثت مايا، خلال حواره في برنامج "يلا نحكي" الذي تقدمه الإعلامية جومانة بوعيد، عن تعاونها مع الفنان زياد الرحباني في 6 أعمال فنية، كان بينها ديو يجمعهما بعنوان "وقفنا الشعور"، لافتة إلى أن هذه الأعمال لم تبصر النور، ولم تُنشر حتى الوقت الحالي.

وأوضحت مايا أن الخلافات التي حصلت بينها وبين عائلة الفنانة فيروز كانت بسبب تقديمها عدة أغانٍ للأخيرة في إحدى المناسبات الوطنية، مع تأكيدها أنها دفعت كامل المستحقات المادية، ومنعت تصوير الأغاني أو نشرها على أية منصة، لكي لا تُتّهم أنها فعلت ذلك من أجل الحصول على الربح المادي.

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واعتبرت مايا أن الرحباني لم يكن على حق بأن يأخذ موقفًا منها، أو أن يقاطعها ويجمّد أعمالهما، مؤكدة أنها ستتخذ خطوة جديدة لمصالحته، وستقوم بالاتصال به؛ لأنها تعتبره قامةً فنيةً كبيرة، وتُكن له كل الاحترام والتقدير.

وكشفت الفنانة اللبنانية، خلال اللقاء، سبب عدم مشاركتها في الأعمال الدرامية والسينمائية رغم استمرار العروض عليها بشكل دائم، مشيرة إلى انشغالها حاليًا بتطوير نفسها في مجال الغناء، حيث تأخذ بعض الدروس خلال الوقت الحالي.

واستذكرت مايا المرحلة الذهبية التي قدمت خلالها برنامج "هيك منغني" على شاشة التلفزيون، وحققت خلاله نجاحًا واسعًا امتد لعدة مواسم، وتصدرت بعض حلقاته "الترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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