الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مايا دياب تتحدث لأول مرة عن سبب تجميد أعمالها مع زياد الرحباني

مايا دياب
مايا دياب

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن بعض التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية والفنية، وسبب ابتعادها عن تقديم الأعمال الدرامية.

 

مايا دياب

في هذا السياق، تحدثت مايا، خلال حواره في برنامج "يلا نحكي" الذي تقدمه الإعلامية جومانة بوعيد، عن تعاونها مع الفنان زياد الرحباني في 6 أعمال فنية، كان بينها ديو يجمعهما بعنوان "وقفنا الشعور"، لافتة إلى أن هذه الأعمال لم تبصر النور، ولم تُنشر حتى الوقت الحالي.

 

وأوضحت مايا أن الخلافات التي حصلت بينها وبين عائلة الفنانة فيروز كانت بسبب تقديمها عدة أغانٍ للأخيرة في إحدى المناسبات الوطنية، مع تأكيدها أنها دفعت كامل المستحقات المادية، ومنعت تصوير الأغاني أو نشرها على أية منصة، لكي لا تُتّهم أنها فعلت ذلك من أجل الحصول على الربح المادي.

Advertisements

 

واعتبرت مايا أن الرحباني لم يكن على حق بأن يأخذ موقفًا منها، أو أن يقاطعها ويجمّد أعمالهما، مؤكدة أنها ستتخذ خطوة جديدة لمصالحته، وستقوم بالاتصال به؛ لأنها تعتبره قامةً فنيةً كبيرة، وتُكن له كل الاحترام والتقدير.

وكشفت الفنانة اللبنانية، خلال اللقاء، سبب عدم مشاركتها في الأعمال الدرامية والسينمائية رغم استمرار العروض عليها بشكل دائم، مشيرة إلى انشغالها حاليًا بتطوير نفسها في مجال الغناء، حيث تأخذ بعض الدروس خلال الوقت الحالي.

 

واستذكرت مايا المرحلة الذهبية التي قدمت خلالها برنامج "هيك منغني" على شاشة التلفزيون، وحققت خلاله نجاحًا واسعًا امتد لعدة مواسم، وتصدرت بعض حلقاته "الترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

التواصل الاجتماعي الأعمال الدرامية الفنانة اللبنانية مايا دياب الفنان زياد الرحباني الفنانة اللبنانية الفنانة فيروز

مواد متعلقة

إنهم يدعون إلى فن جديد، صبري فواز يهاجم يوسف الشريف وماجد المصري (فيديو)

الباشمهندس محمد سعد، ابتكر فن الرسم المضيء ويهوى التمثيل والعزف على الكمان
ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي أمام جنايات المنصورة اليوم

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

وزير العمل يزور جنوب سيناء لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم بالمحافظة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية