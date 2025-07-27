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ثقافة وفنون

مطرب لبناني شهير يبكي على المسرح خلال حفله بعد وفاة زياد الرحباني (فيديو)

محمد خيري، فيتو
محمد خيري، فيتو

أحيا المطرب اللبناني، محمد خيري، حفلا غنائيا في لبنان وشهد الحفل صورة الراحل زياد الرحباني على شاشات العرض الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

 

وفاة الموسيقار زياد الرحباني 

ودخل  المطرب محمد خيري في نوبة بكاء على المسرح أثناء غنائه بعد وفاة الموسيقار زياد الرحباني.

وفقد لبنان صباح أمس السبت أحد أبرز أعلامه الثقافية والفنية، بغياب الفنان الكبير زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز والمبدع الراحل عاصي الرحباني، بعد مسيرة استثنائية تركت بصمة لا تمحى في الوجدان اللبناني والعربي.

موعد دفن زياد الرحباني

وبحسب جريدة «النهار اللبنانية»، حُدد موعد دفن الموسيقار زياد الرحباني، وذلك يوم الاثنين المقبل 28 يوليو في كنيسة رقاد السيدة- المحيدثة في (بلدة بكفيا)، التابعة لقضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.

 

 

وفاة زياد الرحباني

وبعد مسيرة فنية، ترك خلالها بصمته العميقة في الموسيقى والمسرح، توفّي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا.

 

 

 

وُلد زياد عاصي الرحباني في بيروت، في الأول من يناير عام 1956. هو الابن البكر للسيدة فيروز والمؤلف الموسيقي والمسرحي والشاعر عاصي الرحباني، ونشأ في بيتٍ موسيقيّ بامتياز، حيث كانت الألحان والنصوص والمسرحيات جزءًا من الحياة اليومية.

 

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