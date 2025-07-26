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ثقافة وفنون

لطيفة ناعية زياد الرحباني: حالة فنية نادرة لا تكرر

لطيفة، فيتو
لطيفة، فيتو

نعت الفنانة التونسية لطيفة الموسيقار الكبير زياد الرحباني، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض، معبرة عن حزنها العميق لفقدان أحد أبرز رموز الموسيقى العربية المعاصرة.

 

لطيفة: زياد الرحباني عشق الفن والإبداع

وقالت لطيفة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نانسي نور ولما جبريل خلال برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز: "زياد الرحباني عشق الفن والإبداع من خلال أعماله، خسارتنا كبيرة جدًا. كم كنتُ أتمنى أن كل شيء يكون على ما يرام، لكن قدر الله ما شاء فعل".

وأضافت: "كان حزنًا كبيرًا يا أغلى من عرفت في حياتي، كان يتفانى في عمله، ويقدم لنا كل ما هو مبدع وفريد. زياد الرحباني كان حالة خاصة جدًا، وكان يترك بصمته في كل قطعة موسيقية يخلقها".

 

أعمال زياد الرحباني 

ورغم رحيله، أكدت لطيفة أن أعماله ستظل حية، مشيرة إلى أن ألبومه الجديد من المقرر أن يرى النور مطلع العام المقبل، قائلة: “زياد الرحباني رحل، لكنني سأفتقد الإبداع الحقيقي الرباني، والجمل الموسيقية التي لم يقم أحد غيره بصياغتها”.

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