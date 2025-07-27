الأحد 27 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تعاون جديد بين فرقة الكيبوب "TWICE" وSaweetie الأسبوع المقبل (فيديو)

فرقة Twice ومغنية
فرقة Twice ومغنية الراب Saweeite، فيتو

كشفت وكالة JYPE عن تعاون فني يجمع فرقة الفتيات الكورية الجنوبية الشهيرة TWICE ومغنية الراب الأمريكية Saweetie، وذلك بإعلان سويتي عن أغنية جديدة مشتركة تحمل عنوان “Superstars”، والتي من المقرر أن تبصر الأغنية النور في الأول من أغسطس المقبل، لتكون إضافة مميزة للمشهد الموسيقي العالمي.

 أغنية "Superstars"

تأكيدًا لهذا التعاون المرتقب، نشرت سويتي عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا يظهرها وهي ترقص برفقة عضوات فرقة توايس على أنغام أغنية "Superstars" داخل مقر وكالة JYP للترفيه، الشركة التي تدير أعمال فرقة الكيبوب توايس، وقد لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل الجماهير.

 

يأتي هذا الإعلان ليؤكد التكهنات التي راودت المعجبين مؤخرًا، وذلك بعد أن كانت سويتي قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يجمعها بتوايس وهما ترقصان على إيقاع الأغنية الرئيسية الجديدة للفرقة “THIS IS FOR”، مما أثار فضول المتابعين حول إمكانية وجود مشروع فني مشترك بين النجمتين.

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TWICE Saweetie Superstars سويتي الكيبوب أغنية Superstars فرقة الفتيات الكورية الجنوبية الشهيرة TWICE مغنية الراب الأمريكية Saweetie

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