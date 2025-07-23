بعد نجاح "KPop Demon Hunters"، فيلم جديد مستوحى من عالم الكيبوب يجمع إريك نام وجي يونغ يو

كشف استوديو "باراماونت بيكتشرز"، بالتعاون مع شركة "HYBE America"، عن إنتاج فيلم جديد مستوحى من موسيقى البوب الكورية، يجمع النجمين إريك نام وجي يونغ يو في الأدوار الرئيسية.

ويدور الفيلم حول فتاة أمريكية من أصل كوري تصر على السعي وراء حلمها في الانضمام إلى إحدى فرق فتيات الجيل القادم، وذلك عبر المشاركة في برنامج تجارب أداء تلفزيوني، رغم معارضة عائلتها، وقد وقع الاختيار على جي يونغ يو، التي سبق أن شاركت بصوتها في فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" على "نتفليكس"، وإريك نام، الذي اشتهر بدوره في فيلم "Transplant" العام الماضي، لتجسيد هذه القصة.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في منتصف سبتمبر من هذا العام في كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها لاستوديو هوليوودي كبير. ومن المتوقع أن يُعرض الفيلم في دور العرض السينمائي بتاريخ 12 فبراير 2027.

ويتولى إخراج الفيلم بينسون لي، بينما تكتب السيناريو إيلين شيم. ويضم فريق الإنتاج أسماء بارزة مثل جيمس شين من "HYBE America"، وآرثر سبيكتور، وجوشوا ديفيس، وسكوتر براون من مجلة Epic. ويقوم بدور المنتجين التنفيذيين كل من جوشوا بيرمان وجون زاوزيرني وسكوت مانسون. أما الإشراف العام على المشروع من جانب "باراماونت بيكتشرز" فيتولاه نائب الرئيس الأول للشركة، برايان أوه.

وعبّر المخرج بينسون لي عن حبه للموسيقى الكورية قائلًا: "هذا الفيلم بمثابة رسالة حبي لموسيقى الكيبوب... عالم مليء بالطاقة والشغف والسحر". وأضاف: "أنا ممتن للغاية لشركة باراماونت بيكتشرز لدعمها هذا المشروع، ولفريق الإنتاج على تفانيهم الدؤوب".

من جانبه، أكد جيمس شين أن التعاون يهدف إلى "عرض قصة موسيقى البوب الكورية للجمهور العالمي"، مشيرًا إلى أن الفيلم سيجسد "تفاني موسيقى البوب الكورية وفنها وشعبيتها الراسخة، ويروي في الوقت نفسه قصة عالمية عن السعي وراء الأحلام رغم كل الصعاب".

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