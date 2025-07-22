SEVENTEEN" تعلن انطلاق جولتها العالمية وسط غياب بعض أعضائها بسبب الخدمة العسكرية

أعلنت فرقة الكيبوب الشهيرة SEVENTEEN عن انطلاق جولتها العالمية المرتقبة "NEW"، والتي ستبدأ أولى محطاتها في مدينة إنتشون الكورية الجنوبية يومي 13 و14 سبتمبر المقبل. ستقام الحفلات في ملعب إنتشون الآسيوي الرئيسي، وستكون بمثابة بداية لسلسلة عروض عالمية جديدة للفرقة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يشارك فيه عضوان من الفرقة، هوشي (Hoshi) وووزي (Woozi)، حاليًا في فعاليات "WARNING" وهو حفل جماهيري وطني يقام في كوريا. وقد أكدت وكالة PLEDIS Entertainment المنظمة لجولة "NEW_"، أن هوشي وووزي لن يتمكنا من المشاركة في عروض إنتشون ضمن الجولة العالمية القادمة. ويعود سبب غياب العضوين إلى قرب موعد تجنيدهما في سبتمبر، وهو ما يتوافق مع الخدمة العسكرية الإلزامي في كوريا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن عضوين آخرين من فرقة SEVENTEEN، وهما جونغهان (Jeonghan) ووون وو (Wonwoo)، قد التحقا بالجيش في وقت سابق، مما يؤكد التزام أعضاء الفرقة بواجباتهم الوطنية.

تترقب الجماهير حول العالم بفارغ الصبر تفاصيل المحطات الأخرى لجولة "NEW_"، والتي من المتوقع أن تشمل مدنًا وعواصم رئيسية حول العالم.

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