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ثقافة وفنون

Stray Kids يعلنون عن عودتهم المرتقبة بألبوم Karma (فيديو)

فرقة stray kids،
فرقة stray kids، فيتو

أعلن فتيان فرقة الكيبوب ستراي كيدز (Stray Kids) رسميًا عن عودتهم المرتقبة بألبومهم الكامل الرابع الذي يحمل عنوان "كارما" (Karma)، وجاء هذا الإعلان من خلال مقطع دعائي قصير تم إصداره في منتصف ليل 25 يوليو بتوقيت كوريا الجنوبية، ليثير حماس قاعدة جماهيرهم العريضة.

وكشف رابط الحفظ المسبق للألبوم أن "كارما" سيكون الألبوم الكامل الرابع للفرقة، ومن المقرر إصداره في 22 أغسطس عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت كوريا الجنوبية.

 

ويأتي هذا الإصدار ليمثل أول عودة محلية رسمية لفرقة ستراي كيدز منذ أكثر من عام، وذلك بعد إصدار ألبومهم المصغر السابق "ATE".

وجدير بالذكر أن ستراي كيدز تشغل حاليًا جدولًا حافلًا بحفلاتها الموسيقية في أمريكا الشمالية وأوروبا، كجزء من جولتهم العالمية الناجحة "dominate". ومع ترقب "كارما"، يتطلع المعجبون حول العالم إلى تجربة موسيقية جديدة من المجموعة التي لا تتوقف عن الابتكار.

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الكيبوب فرقة الكيبوب ستراي كيدز Stray Kids Karma

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