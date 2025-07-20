أخبار مصر: حالة الطقس، حقيقة محاولة هدير عبد الرازق الانتحار، موعد صرف مرتبات يوليو، وفاة معلم أثناء توجهه لتشييع جثمان والدته

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025، غدا الإثنين 21 يوليو 2025 بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور، وحجم الزيادة التي ستطرأ على المرتبات بموجب حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

زادت معدلات البحث مؤخرا عن نتيجة الثانوية العامة 2025، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد إعلانها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تأهلت سيدات ألمانيا لنصف نهائي أمم أوروبا للسيدات بعد الفوز على فرنسا 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

حاولت البلوجر هدير عبد الرازق أثناء قيام قوة أمنية بالقبض عليها بمنزلها بمنطقة التجمع الأول القفز من شرفة مسكنها إلا أن القوات تمكنت من ضبطها وإحباط محاولتها الهروب من القوة بالقفز من شرفة مسكنها.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 136 مواطنا بنيران وغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، بينهم 38 شهيدا من منتظري المساعدات، و3 أطفال بسبب سوء التغذية.

قال الفنان أحمد شاكر، إن إحساسه بلكنة ولهجة الشخصية التي يؤديها يعتبر مؤشرًا قويًا على نجاحه في تقمص الدور، مشيرًا إلى أنه شعر بهذا الأمر بشكل خاص عند تجسيده لشخصيات مثل فريد الأطرش، والخديو عباس حلمي في مسلسل «قاسم أمين»، وكذلك أثناء تحضيره لدور الرئيس الراحل حسني مبارك الذي لم يُعرض، موضحًا أن الجمهور عند مشاهدته لهذه الأعمال لم يكن يرى أحمد شاكر، بل كان يرى الشخصية الحقيقية التي يجسدها.

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، والمتهمين بتلقي وتقديم رشاوى مالية.

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، مباراة ودية اليوم الأحد أمام نظيره الكويت ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، على ملعب الهدف بمشروع المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

واصلت أسعار الفراخ الانخفاض الملحوظ في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 5.2 درجة ضرب شمال إيران.

شهدت محافظة بني سويف واقعة مؤثرة هزّت مشاعر المواطنين، بعد وفاة سيدة مسنّة تدعى"أم خليل"، أعقبها بلحظات قليلة وفاة نجلها المعلم خليل فرج الله في حادث مروع بمدينة الغردقة، ليخيم الحزن حي الأزهري بمدينة بني سويف في مشهد مأساوي ومؤلم.

تحيي إذاعة القرآن الكريم ذكرى رحيل القارئ الشيخ محمود على البنا على مدار ساعات اليوم الأحد 20 يوليو ببث مجموعة كبيرة من أبرز تلاواته المجودة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

أكد طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أنه لايوجد لاعب في مصر يستحق الحصول على 5 أو 6 ملايين جنيه والأرقام الحالية التي يحصل عليها اللاعبون كبيرة عليهم.

وافقت شركة "أسترونمر" على استقالة رئيسها التنفيذي، بعد "فضيحة" الفيديو الذي انتشر له مع مديرة قسم الموارد البشرية، في حفلة "كولدبلاي" في مدينة بوسطن قبل أيام.

أحيا المطرب أحمد سعد حفلا غنائيا في مراسي ويعد هذا هو أول حفل له بعد إطلاق ألبومه الجديد “بيستهبل”.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشوا مؤخرا إمكانية إنهاء بعض العقود الفيدرالية الموقعة مع شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، إلا أنهم تراجعوا بعدما تبين أن معظم هذه العقود حيوية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتزايد التساؤلات حول الدور التشريعي لمجلس الشيوخ في مصر، خاصة فيما يتعلق بصلاحياته واختصاصاته.

حالة من الترقب تسود بين طلاب الثانوية الأزهرية وأسرهم مع اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة امتحانات عام 2025، إذ يواصل قطاع المعاهد الأزهرية مراجعة الدرجات ورصدها إلكترونيًا استعدادًا للاعتماد الرسمي من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ليتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة.

تحقق الأجهزة الأمنية مع مصفف الشعر زين، المعروف إعلاميا بمصفف الشعر التائب، في البلاغ المقدم ضده من الفنانة أسماء جلال والذي اتهمته فيه بالتشهير بها والإساءة لسمعتها في مقطع فيديو قال فيه: "الموضوع بدأ لما كنت بعمل شعر أسماء جلال، وفكرت في هل اللي بعمله ده حلال ولا حرام".

أكدت وزارة الصحة والسكان أن عدوى مرض الجذام لا تنتقل بسهولة، موضحة أن انتقالها يتطلب فترات طويلة من المخالطة الوثيقة والمستمرة مع المصاب، بينما لا يشكل اللمس العابر أو المصافحة أي خطر لنقل العدوى.

قاد ليونيل ميسي إنتر ميامي لفوز كبير أمام نيويورك ريد بولز، بخمسة أهداف لهدف على ملعب "ريد بول أرينا،" ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم موسم 2025.

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السلطات السورية بمنع "داعش" أو أي متطرفين من دخول محافظة السويداء، في جنوب البلاد.

قُتل رجل تركي أثناء أدائه الصلاة في أحد مساجد مدينة قيصري، بعدما تعرض للطعن من قِبل شخص يُشتبه في أنه تشاجر معه قبل أسبوع بسبب موقف سيارة.

تنسيق الجامعات 2025، أيام معدودة وينتهي التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، حيث يغلق موقع التنسيق التسجيل لحجز وأداء اختبارات القدرات يوم الخميس الموافق 24 يوليو الجاري.

بينما يموت الصغار والكبار في شوارع غزة ومستشفياتها بسبب التجويع الممنهج الذي تمارسه ضدهم إسرائيل بدعم أمريكي، إلا أن الهيئات الأممية ترفض إعلان المجاعة رسميا في القطاع.

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الصين مساء أمس السبت إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار ويفا، حيث يتوقع أن يجلب الإعصار السادس لهذا العام رياحا قوية وأمطارا غزيرة على السواحل الجنوبية.

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