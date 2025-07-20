زلزال بقوة 5.2 درجة يهز شمال إيران

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 5.2 درجة ضرب شمال إيران.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات.



والشهر الماضي أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة سمنان الواقعة شرقي العاصمة طهران.

زلزال يضرب مدينة قم الإيرانية



وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع زلزال بقوة 2.5 درجة، على مقياس ريختر، بمدينة قم الإيرانية.

يذكر أن مدينة قم تقع على بُعد نحو 35 كيلومترًا من منشأة فوردو النووية.

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