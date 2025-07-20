الأحد 20 يوليو 2025
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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.2 درجة يهز شمال إيران

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 5.2 درجة ضرب شمال إيران.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات.


والشهر الماضي أفادت وكالة "فارس" الإيرانية،  بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة سمنان الواقعة شرقي العاصمة طهران.

زلزال يضرب مدينة قم الإيرانية


وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع زلزال بقوة 2.5 درجة، على مقياس ريختر، بمدينة قم الإيرانية.

يذكر أن مدينة قم تقع على بُعد نحو 35 كيلومترًا من منشأة فوردو النووية.

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إيران مركز رصد الزلازل الاوروبي زلزال طهران

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