روبيو يطالب السلطات السورية بمنع «داعش» من دخول السويداء

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السلطات السورية بمنع "داعش" أو أي متطرفين من دخول محافظة السويداء، في جنوب البلاد.

وقال روبيو، في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس"، إن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت منخرطة بشكل مكثف خلال الأيام الثلاثة الماضية مع إسرائيل والأردن والسلطات في دمشق بشأن التطورات المروعة والخطيرة في جنوب سوريا.

وطالب روبيو بوقف الانتهاكات "التي وقعت وما زالت تحدث".

وأضاف "إذا أرادت السلطات في دمشق الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سوريا موحدة وشاملة وسلمية، خالية من داعش والسيطرة الإيرانية، فعليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة".

وطالب الحكومة السورية باستخدام قواتها الأمنية لمنع داعش وأي متطرفين آخرين من دخول المنطقة وارتكاب "المجازر"، ودعاها إلى "محاسبة وتقديم أي شخص مذنب بارتكاب فظائع إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها"، حسب قوله.

وشدد على ضرورة توقف القتال بين الجماعات الدرزية والبدوية داخل المنطقة فورًا.

الوضع الميداني



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين دروزا استعادوا السيطرة على مدينة السويداء.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر "بانسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء"، بعد أن شن مقاتلون دروز هجوما واسعا.

وفي وقت لاحق، أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية إخراج كافة مقاتليه خارج مدينة السويداء تنفيذا لتوجيهات الرئاسة السورية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أعلن في وقت سابق السبت وقفا فوريا لإطلاق النار في المحافظة الجنوبية التي شهدت سبعة أيام من العنف الدامي.

وأدت الاشتباكات بين الدروز والبدو إلى تدخل الحكومة وإسرائيل ومسلحين عشائريين من مناطق أخرى في سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 شخص في محافظة السويداء، وفق حصيلة للمرصد.

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