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رياضة

طارق السعيد: مفيش لاعب في مصر يستحق ياخد 5 أو 6 مليون

طارق السعيد،فيتو
طارق السعيد،فيتو

أكد طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أنه لايوجد لاعب في مصر يستحق الحصول على 5 أو 6 ملايين جنيه والأرقام الحالية التي يحصل عليها اللاعبون كبيرة عليهم.

 

وواصل السعيد بأن تألق لاعبين مثل؛ عبد الله السعيد وشيكابالا في الملاعب حتى سن الـ40 يؤكد أن الكرة المصرية مش بتفرز نجوم كتير حاليًا، ومفيش جيل جديد قادر يسد مكان الكبار بسهولة.

 

وأضاف طارق السعيد في تصريحات تليفزيونية: "زيزو لاعب مميز لكن مش محمد صلاح.. أغلى لاعب في مصر لا يتخطى 5 أو 6 ملايين، واللي بنشوفه دلوقتي تهريج".

 

وتابع: "إحنا في مصر مستوانا متقارب.. مفيش فروقات كبيرة زي أوروبا، وزيزو مش أبوتريكة ولا حسام حسن.. الأرقام دي مش منطقية".

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طارق السعيد الأهلي الزمالك زيزو محمد صلاح أبوتريكة

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