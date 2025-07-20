طارق السعيد: مفيش لاعب في مصر يستحق ياخد 5 أو 6 مليون

أكد طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أنه لايوجد لاعب في مصر يستحق الحصول على 5 أو 6 ملايين جنيه والأرقام الحالية التي يحصل عليها اللاعبون كبيرة عليهم.

وواصل السعيد بأن تألق لاعبين مثل؛ عبد الله السعيد وشيكابالا في الملاعب حتى سن الـ40 يؤكد أن الكرة المصرية مش بتفرز نجوم كتير حاليًا، ومفيش جيل جديد قادر يسد مكان الكبار بسهولة.

وأضاف طارق السعيد في تصريحات تليفزيونية: "زيزو لاعب مميز لكن مش محمد صلاح.. أغلى لاعب في مصر لا يتخطى 5 أو 6 ملايين، واللي بنشوفه دلوقتي تهريج".

وتابع: "إحنا في مصر مستوانا متقارب.. مفيش فروقات كبيرة زي أوروبا، وزيزو مش أبوتريكة ولا حسام حسن.. الأرقام دي مش منطقية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.