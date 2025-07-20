بعشرة لاعبات، ألمانيا تقصي فرنسا وتتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا للسيدات (فيديو)

تأهلت سيدات ألمانيا لنصف نهائي أمم أوروبا للسيدات بعد الفوز على فرنسا 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتقدم منتخب فرنسا للسيدات بالهدف الأول بالدقيقة 13 من ركلة جزاء ولكن منتخب ألمانيا نجح في إدراك التعادل بالدقيقة 25.

وضربت ألمانيا موعدا مع إسبانيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا للسيدات 2025.

وشهدت مباراة فرنسا ضد ألمانيا في بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات المقامة حاليًا في سويسرا، واقعة طرد للاعبة ألمانيا بعدما قامت بجذب لاعبة فرنسا من الشعر، بعد أيام من واقعة مماثلة في نهائي كأس العالم للأندية للرجال.

ورصدت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) كاترين هندريش، لاعبة وسط المنتخب الألماني، وهي تجذب شعر جريدج مبوك، قائدة المنتخب الفرنسي خلال تنفيذ ضربة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء.

ومع خوض أقل من 13 دقيقة، تعرضت هندريش للبطاقة الحمراء، ثم بعد ذلك سجلت جريس جيورو هدفًا من ضربة جزاء ليتقدم المنتخب الفرنسي في مباراة دور الثمانية.

ورغم كونها واقعة غير اعتيادية يتم بسببها اتخاذ قرار بالطرد، فإنها الواقعة الثانية فقط في ظرف أقل من أسبوع.

وتعرض جواو نيفيز، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، للطرد بعدما جذب منافسه مارك كوكريلا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، قرب نهاية المباراة التي فاز بها تشيلسي 3 - 0 في نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي.

وتستضيف سويسرا للمرة الأولى في تاريخها بطولة كأس أوروبا للسيدات لكرة القدم في الفترة بين 2 إلى 27 يوليو2025.

وتعد النسخة هي الـ14 في تاريخ البطولة، وتُقام مبارياتها على 8 ملاعب في 8 مدن مختلفة.

ويحمل المنتخب الألماني للسيدات الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، إذ تُوج بها 8 مرات من أصل 13 سابقة.

ومن بين هذه الألقاب 6 متتالية في الفترة ما بين 1995 حتى 2013 قبل أن يتمكن المنتخب الهولندي من كسر هذا الاحتكار في نسخة عام 2017.

سجل أبطال كأس أوروبا للسيدات



1984: السويد.

1987: النرويج.

1989: ألمانيا.

1991: ألمانيا.

1993: النرويج.

1995: ألمانيا.

1997: ألمانيا.

2001: ألمانيا.

2005: ألمانيا.

2009: ألمانيا.

2013: ألمانيا.

2017: هولندا.

2022: إنجلترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.