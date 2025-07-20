الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعشرة لاعبات، ألمانيا تقصي فرنسا وتتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا للسيدات (فيديو)

ألمانيا للسيدات،
ألمانيا للسيدات، فيتو

تأهلت سيدات ألمانيا لنصف نهائي أمم أوروبا للسيدات بعد الفوز على فرنسا 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

 

وتقدم منتخب فرنسا للسيدات بالهدف الأول بالدقيقة 13 من ركلة جزاء ولكن منتخب ألمانيا نجح في إدراك التعادل بالدقيقة 25.

 

وضربت ألمانيا موعدا مع إسبانيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا للسيدات 2025.

 

وشهدت مباراة فرنسا ضد ألمانيا  في بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات المقامة حاليًا في سويسرا، واقعة طرد للاعبة ألمانيا بعدما قامت بجذب لاعبة فرنسا من الشعر، بعد أيام من واقعة مماثلة في نهائي كأس العالم للأندية للرجال.

 

ورصدت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) كاترين هندريش، لاعبة وسط المنتخب الألماني، وهي تجذب شعر جريدج مبوك، قائدة المنتخب الفرنسي خلال تنفيذ ضربة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء.

ومع خوض أقل من 13 دقيقة، تعرضت هندريش للبطاقة الحمراء، ثم بعد ذلك سجلت جريس جيورو هدفًا من ضربة جزاء ليتقدم المنتخب الفرنسي في مباراة دور الثمانية.

ورغم كونها واقعة غير اعتيادية يتم بسببها اتخاذ قرار بالطرد، فإنها الواقعة الثانية فقط في ظرف أقل من أسبوع.

وتعرض جواو نيفيز، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، للطرد بعدما جذب منافسه مارك كوكريلا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، قرب نهاية المباراة التي فاز بها تشيلسي 3 - 0 في نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي.

 

وتستضيف سويسرا للمرة الأولى في تاريخها بطولة كأس أوروبا للسيدات لكرة القدم في الفترة بين 2 إلى 27 يوليو2025.

وتعد النسخة هي الـ14 في تاريخ البطولة، وتُقام مبارياتها على 8 ملاعب في 8 مدن مختلفة.

 

ويحمل المنتخب الألماني للسيدات الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، إذ تُوج بها 8 مرات من أصل 13 سابقة.

ومن بين هذه الألقاب 6 متتالية في الفترة ما بين 1995 حتى 2013 قبل أن يتمكن المنتخب الهولندي من كسر هذا الاحتكار في نسخة عام 2017.

سجل أبطال كأس أوروبا للسيدات


1984: السويد.
1987: النرويج.
1989: ألمانيا.
1991: ألمانيا.
1993: النرويج.
1995: ألمانيا.
1997: ألمانيا.
2001: ألمانيا.
2005: ألمانيا.
2009: ألمانيا.
2013: ألمانيا.
2017: هولندا.
2022: إنجلترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاترين هندريش المنتخب الالماني المنتخب الفرنسي هندريش أمم أوروبا للسيدات

مواد متعلقة

إسبانيا تهزم سويسرا 2-0 وتتأهل لنصف نهائي يورو السيدات (فيديو)

شاهندا المغربي حكمًا لمباراة السنغال والكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا للكرة النسائية

الأكثر قراءة

حقيقة محاولة هدير عبد الرازق الانتحار لحظة القبض عليها (صور)

موقف أحمد عبد القادر من الانتقال للحزم بعد موافقة الأهلي على بيعه

حالة الطقس غدا، انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

هيخرجوا في جنازة واحدة، وفاة معلم بحادث سير أثناء توجهه لتشييع جثمان والدته ببني سويف

الأهلي يوافق على بيع أحمد عبد القادر للحزم السعودي بـ 600 ألف دولار

أحمد شاكر يفاجئ الجمهور بتقليد مميز لـ ترامب على الهواء (فيديو)

التحقيق مع مصفف الشعر التائب في بلاغ أسماء جلال

خدمات

المزيد

بعد إعلان القائمة النهائية، تعرف على مخالفات تبطل أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ

خلال 20 يوما، تحركات أسعار الذهب في الأسواق

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 19 يوليو 2025

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سقوط إمبراطورية البلوجرز.. بعد القبض عليها.. قصة فيديو هدير عبد الرازق الجديد وعلاقته بنزيلات سجن النسا ! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الإيمان ينقص ويزيد؟، الدكتور يسري جبر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية