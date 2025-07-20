قبل انتهاء التسجيل، طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات 2025

تنسيق الجامعات 2025، أيام معدودة وينتهي التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، حيث يغلق موقع التنسيق التسجيل لحجز وأداء اختبارات القدرات يوم الخميس الموافق 24 يوليو الجاري.



وبدأ أداء اختبارات القدرات منذ عدة ايام، ويستمر حتى الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، أو لحين انتهاء أداء الاختبارات لكل الطلاب الذين قاموا بالتسجيل.



ويقوم الطلاب بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، كما أن سداد رسوم الاختبار يتم من خلال طرق معينة نستعرضها خلال هذا التقرير.

طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات 2025

وفقا لـموقع التنسيق الإلكتروني، فإنه لا يسمح بسداد رسوم اختبارات القدرات إلا إلكترونيا، ويمكن للطلاب معرفة طريقة السداد من خلال السطور القادمة: يتم سداد قيمة الاختبارات عبر بوابات الدفع الإلكترونية فقط، سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق أو المحافظ الإلكترونية، ومن خلال شركات الدفع الإلكتروني التالية.

لا يُعتد بأي إيصال تحويل أو سداد ورقي، ولا يتم الاعتماد على موعد الامتحان المحدد إلا بعد إتمام عملية الدفع المالي إلكترونيًا عبر موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني من هنا.



في حالة إجراء عملية الدفع الإلكتروني عبر منافذ التحصيل، يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني برقم المدفوعات المؤكد.



ولا يمكن تعديل الاختيار بعد ظهور اسم الطالب ضمن المدفوعات المؤكدة.

ويكون لكل طالب مدفوع مرتبط باختيار واحد فقط، ويجب التوجه إلى إحدى شركات الدفع التالية لسداد قيمة اختبار القدرات المطلوب.



في حالة استخدام كروت الدفع المسبق أو المحافظ الإلكترونية، وإذا ظهرت رسالة (حدث خطأ ولم يتم تأكيد الدفع) بعد إدخال بيانات البطاقة المطلوبة، فإن عملية الدفع لم تُعتمد.



وقد يكون السبب هو أحد العوامل التالية: انتهاء صلاحية البطاقة، أو عدم توافر رصيد كافٍ، أو عدم صحة البيانات المُدخلة، أو عدم تمكين البطاقة من الشراء عبر الإنترنت، أو وجود خلل في الاتصال أو رفض من مزود الخدمة.



ويجب على الطالب في هذه الحالة إعادة المحاولة أو التواصل مع الجهة المسؤولة عن البطاقة.

بعد إتمام عملية الدفع، يعود الطالب إلى موقع حجز مواعيد اختبارات القدرات لاختيار موعد الامتحان المناسب والكلية المطلوبة، ثم تأكيد الحجز.

لا يُسمح بالتعديل بعد سداد رسوم الاختبارات وإتمام الحجز.

في حالة إتمام الدفع وعدم ظهور موعد أو مكان الاختبار، أو حدوث أي مشكلة، يجب التواصل مع مركز الدعم الفني على الرقم (15999)، وسيتم متابعة المشكلة ومعالجتها.

يُنصح بالاحتفاظ بجميع البيانات والإيصالات الخاصة بعمليات الحجز والدفع التي تظهر على شاشة البرنامج.

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