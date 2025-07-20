لقطات صادمة لمقتل رجل ستيني طعنا أثناء صلاته داخل مسجد في تركيا (فيديو)

قُتل رجل تركي أثناء أدائه الصلاة في أحد مساجد مدينة قيصري، بعدما تعرض للطعن من قِبل شخص يُشتبه في أنه تشاجر معه قبل أسبوع بسبب موقف سيارة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن شفيقي تانريقولو (63 عاما) تعرض للطعن أثناء أدائه صلاة العصر في مسجد سامي رمضان أوغلو الواقع في حي السلجوق في منطقة ميليك غازي، وذلك على يد المدعو ي.ش (32 عاما).

Kayseri'de bir şahıs, camide namaz kılan adamı defalarca bıçakladı. (Hassas) https://t.co/NhIsjwwVEg July 19, 2025

وعقب بلاغ المصلين، حضرت فرق الشرطة والإسعاف إلى المكان، حيث تبين أن تانريقولو فارق الحياة نتيجة تعرضه للطعن في عدة مواضع من جسده. وقد انهار أقاربه بالبكاء عند وصولهم إلى المسجد.

ونُقل جثمان الضحية إلى مستشفى قيصري الحكومي لتشريح الجثة بعد انتهاء التحقيقات الأولية في مكان الحادث.

أما المشتبه به ي.ش، فقد سلّم نفسه للشرطة، وتبيّن أن بينه وبين الضحية خلافا نشب قبل أسبوع بسبب موقف للسيارات.

وتداولت صفحات أخبارية محلية مقطع فيديو قالت إنه يظهر اللحظات المروعة من الحادثة.

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