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حوادث

حقيقة محاولة هدير عبد الرازق الانتحار لحظة القبض عليها (صور)

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق، فيتو

القبض على البلوجر هدير عبد الرازق، حاولت البلوجر هدير عبد الرازق أثناء قيام قوة أمنية بالقبض عليها بمنزلها بمنطقة التجمع الأول القفز من شرفة مسكنها إلا أن القوات تمكنت من ضبطها وإحباط محاولتها الهروب من القوة بالقفز من شرفة مسكنها.  

وهذا ما أكدته التحريات الأولية لحظة القبض على المتهمة بأنها أثناء ضبطها توجهت للشرفة وهددت القوة الأمنية بإلقاء نفسها منها في حالة ضبطها، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطها وطليقها.

الداخلية تتحرك بعد تصاعد البلاغات

 

وجاء تحرك الأجهزة المعنية بناءً على تقارير رصد إلكتروني ومتابعة دقيقة من وحدة مباحث الآداب والجرائم الإلكترونية، حيث تم تحديد مكان وجود هدير وزوجها، واستصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما، وبالفعل نُفذت مأمورية أمنية أسفرت عن ضبطهما دون مقاومة.

وألقت أجهزة الأمن ، القبض على هدير عبد الرازق وزوجها للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهما.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

النيابة تباشر التحقيق وتنتظر تقرير الأدلة الرقمية

ومن المقرر أن تُعرض هدير عبد الرازق وزوجها على النيابة المختصة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، واستدعاء الأطراف المعنية بالفيديو المنتشر، في انتظار تقرير فني من الأدلة الجنائية حول مدى صحة المقاطع المتداولة، والتأكد من نسبتها لهدير أو الطرف الآخر.

 

 

مواقع التواصل تشتعل وانقسام في الرأي العام

وأثارت الواقعة حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن هدير ضحية عنف منزلي تحتاج للحماية، بينما رأى آخرون أن الفيديوهات المتداولة تعكس مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة.

 

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