بعد الفيديو الفاضح، "المدير الخاين" يستقيل من منصبه

وافقت شركة "أسترونمر" على استقالة رئيسها التنفيذي، بعد "فضيحة" الفيديو الذي انتشر له مع مديرة قسم الموارد البشرية، في حفلة "كولدبلاي" في مدينة بوسطن قبل أيام.



وفي واقعة أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، تحولت لحظة رومانسية خلال حفل فرقة "كولدبلاي" في مدينة بوسطن الأمريكية إلى أزمة شخصية ومهنية لرجل أعمال بارز، بعدما رصدته الكاميرا في موقف اعتبره البعض "محرجا".

وخلال الحفل الذي أقيم في " ملعب جيليت"، ظهرت لقطة على الشاشة العملاقة لرجل وسيدة وهما يتبادلان لحظة عاطفية، قبل أن تبادر السيدة إلى تغطية وجهها بسرعة ومغادرة المكان، فيما انحنى الرجل محاولا تفادي الكاميرا، ما دفع المغني الرئيسي للفرقة، كريس مارتن، إلى التعليق مازحا: "يبدو أنهما يعيشان علاقة سرية".

لكن المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر "تيك توك"، وحقق أكثر من 5.8 مليون مشاهدة خلال ساعات، سرعان ما تحوّل إلى مادة إخبارية، بعد أن كشفت تقارير إعلامية هوية الشخصين الظاهرين في الفيديو.

تبين لاحقا أن الرجل هو آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة أسترونمر التكنولوجية، التي تقدر قيمتها بـ1.3 مليار دولار، والمرأة التي بجواره هي المديرة التنفيذية في الشركة، كرستين كابوت.



الاستقالة الحل الوحيد

وأعلنت الشركة مساء السبت، استقالة بايرون من منصبه، وكتبت في بيان: "نتوقع من قادتنا أن يحددوا المعايير في كل من السلوك والمساءلة، ومؤخرا، لم يتم الوفاء بهذا المعيار".

وأضاف البيان: "قدّم آندي بايرون استقالته، وقد قبلها مجلس الإدارة. سيبدأ المجلس البحث عن رئيس تنفيذي جديد لنا، بينما يواصل بيت ديجوي، الشريك المؤسس ورئيس قسم المنتجات، مهامه كرئيس تنفيذي مؤقت".

طلاق محتمل وخسائر فادحة

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد بدأت التكهنات تتصاعد حول إمكانية تقدم زوجته ميغان، بإجراءات الطلاق، خاصة بعد أن حذفت اسم العائلة من حسابها.

وفي حال حدوث ذلك، قد يجد بايرون نفسه في مواجهة تسوية مالية ضخمة، قد تقتطع جزءا كبيرا من ممتلكاته.

ويعتقد أن بايرون يمتلك ما يقارب 5 بالمئة من أسهم شركة "Astronomer"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.29 مليار دولار أميركي، ما يعني أن حصته تقدر بحوالي 67 مليون دولار أمريكي، وهي حصة قد تكون عرضة للتقاسم في أي تسوية قانونية.

أما كابوت التي ظهرت معه في الفيديو الفاضح، انضمت إلى الشركة في أكتوبر الماضي، ويقدر راتبها السنوي بأكثر من 650 ألف دولار أميركي، وتشغل موقعا إداريا حساسا كرئيسة لشؤون الموظفين.

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