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يصل اليوم، الصين تتأهب وتصدر إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار ويفا

الإعصار ويفا، فيتو
الإعصار ويفا، فيتو

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الصين مساء أمس السبت إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار ويفا، حيث يتوقع أن يجلب الإعصار السادس لهذا العام رياحا قوية وأمطارا غزيرة على السواحل الجنوبية.

ويتحرك الإعصار، الذي تم رصده عند خط عرض 19.9 درجة شمالا وخط طول 120.2 درجة شرقا في الساعة الـ5 صباح اليوم السبت، باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز.


وذكر المركز أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة على طول المناطق الساحلية من مدينة شنتشن فى مقاطعة قوانجدونج إلى مدينة ونتشانج فى مقاطعة هاينان بجنوبي الصين خلال الفترة ما بعد ظهر أو مساء اليوم الأحد.


ولدى الصين نظام تحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

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