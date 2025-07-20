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صحة ومرأة

الصحة تكشف طرق العدوى بمرض الجذام وتوفر علاجه مجانا بكل المحافظات

مرض الجذام، فيتو
مرض الجذام، فيتو

أكدت وزارة الصحة والسكان أن عدوى مرض الجذام لا تنتقل بسهولة، موضحة أن انتقالها يتطلب فترات طويلة من المخالطة الوثيقة والمستمرة مع المصاب، بينما لا يشكل اللمس العابر أو المصافحة أي خطر لنقل العدوى.

وأشارت الوزارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أقرت منذ عام 1982 أن مرض الجذام يمكن الشفاء منه بسهولة، مؤكدة أن التعامل السليم مع المرضى ورفع الوعي المجتمعي يمثلان خطوة مهمة في مكافحة الوصمة المرتبطة به.

وأكدت وزارة الصحة  توفير العلاج المجاني لمرضى الجذام في عيادات الجلدية التخصصية المنتشرة بجميع المحافظات، ضمن جهود الدولة لتقديم خدمات صحية متكاملة والحد من الأمراض المعدية.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المفاهيم الخاطئة والمخاوف غير المبررة، مشددة على أهمية الكشف المبكر واتباع تعليمات العلاج الذي يساهم بشكل كبير في الشفاء التام.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إطلاق خطة وطنية شاملة تستهدف الوصول إلى "صفر إصابات جديدة بمرض الجذام" بحلول عام 2030، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة الصحة العامة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بإسم الوزارة: إن الخطة تركز على توفير العلاج المجاني من خلال إدارة مكافحة الجذام التابعة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة، وذلك عبر 27 عيادة متخصصة للأمراض الجلدية على مستوى الجمهورية.

 

وأكد عبد الغفار أن الوزارة لا تقتصر في جهودها على الجانب الطبي فقط، بل تولي اهتمامًا بالغًا بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمرضى، بما يسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال.

وشدد عبد الغفار على أن وزارة الصحة تتبنى منهجية محددة تتماشى مع التوجه العالمي نحو القضاء على الجذام، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة تشمل الاكتشاف المبكر والترصد الدقيق للحالات، بالإضافة إلى توفير العلاج النوعي الفعال. 

الاستغناء عن مسمى "عيادات الجذام"

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لعلاج جميع حالات الجذام المكتشفة حاليًا والعمل على منع ظهور إصابات جديدة بحلول عام 2030، وقد تم منذ عام 1992 الاستغناء عن مسمى "عيادات الجذام"، واستبداله بعيادات الأمراض الجلدية التخصصية لتقليل الوصمة المرتبطة بالمرض وتقديم خدمات التشخيص والعلاج بشكل أكثر شمولًا.

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وأوضح عبد الغفار أن مريض الجذام مع الجرعات الأولى للعلاج لا يُعد معديًا، وأن المرض ليس سريع العدوى كما يعتقد البعض، بل ينتقل فقط عن طريق الاتصال الوثيق والمطول بشخص مصاب لم يتلقَ العلاج.

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الامراض المعدية الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الصحة والسكان الجذام

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