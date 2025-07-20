مواعيد المباريات الودية اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، مباراة ودية اليوم الأحد أمام نظيره الكويت ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، على ملعب الهدف بمشروع المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد الكويت تحت 20 عامًا وديًا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين منتخب مصر للشباب أمام الكويت على قناة أون سبورت 1.

كما يلتقي اليوم الأحد المصري البورسعيدي مع الصفاقسي التونسي في تمام الساعة السابعة مساء.

ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال معسكره في تونس حيث يلاقي نظيره الصفاقسي اليوم الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما يلاقي فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري.

وستقام مباراة المصري أمام الترجي اليوم الأحد الموافق السابع والعشرين من يوليو الجاري، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.



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