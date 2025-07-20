نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، كل ما تريد معرفته عن الرابط وخطوات الاستعلام

حالة من الترقب تسود بين طلاب الثانوية الأزهرية وأسرهم مع اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة امتحانات عام 2025، إذ يواصل قطاع المعاهد الأزهرية مراجعة الدرجات ورصدها إلكترونيًا استعدادًا للاعتماد الرسمي من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ليتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة.

وتشير التوقعات إلى أن النتيجة ستُعلن رسميًا خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري أو مع بداية شهر أغسطس، من خلال مؤتمر صحفي يتضمن تفاصيل نسب النجاح وقوائم الأوائل.

موعد إعلان النتيجة والإجراءات النهائية



يُرجّح أن يعتمد وكيل الأزهر النتيجة خلال أيام قليلة، بعد الانتهاء من أعمال الرصد والتدقيق التي تشرف عليها لجان متخصصة، حيث يُتوقع أن يُبث المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة، كما يقوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتهنئة الأوائل من خلال مكالمة خاصة معهم.

أعمال التصحيح والرصد لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية



أغلقت جميع مراكز التصحيح أبوابها مؤخرًا بعد مراجعة دقيقة لجميع أوراق الإجابات، لتبدأ بعدها المرحلة النهائية للرصد الإلكتروني وتجميع الدرجات. وشارك في عمليات التصحيح هذا العام ما يزيد على 22 ألف معلم من مختلف التخصصات، موزعين على 16 مركزًا في جميع المحافظات، ما يعكس حجم الجهد المبذول لضمان دقة النتائج.

إحصاءات عن امتحانات 2025



بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 2025 نحو 173,808 طلاب وطالبات، بينهم 100,714 في الشعبة الأدبية و73,094 في الشعبة العلمية، موزعين على 577 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وتؤكد المؤشرات أن نسب النجاح هذا العام قد تشهد تحسنًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه نسبة النجاح الإجمالية 50.5% (42.6% للأدبي و60.87% للعِلمي).

الرابط الرسمي وخطوات الحصول على النتيجة



سيكون الاستعلام عن النتيجة حصريًا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية (azhar.eg) أو عبر الرابط المباشر (natiga.azhar.eg). ويمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الأزهر أو صفحة النتيجة.

اختيار "نتيجة الثانوية الأزهرية 2025".

إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي (إن أتيح).

الضغط على “عرض النتيجة” للحصول على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

التظلمات وجدول الدور الثاني



من المقرر أن يتم فتح باب التظلمات على المواد فور إعلان النتيجة، حيث يمكن للطلاب تقديم طلبات المراجعة في مقرات المناطق الأزهرية أو إلكترونيًا. كما يُنتظر إعلان جدول امتحانات الدور الثاني خلال نفس المؤتمر الصحفي، على أن تبدأ الامتحانات بعد أسابيع قليلة من إعلان النتيجة.

نصائح وتحذيرات للطلاب



عدم الاعتماد على أي روابط غير رسمية أو صفحات مجهولة المصدر تدعي توفير النتيجة قبل اعتمادها.

متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية للحصول على المعلومات الصحيحة.

استغلال الفترة المتبقية في الاستعداد للمرحلة التالية، سواء كانت التقديم للكليات أو مراجعة اختيارات إعادة التنسيق.

ماذا بعد النتيجة؟



سيتم تحديث قائمة الأوائل وأسماء الطلاب المتفوقين عبر موقع الأزهر فور اعتمادها، إلى جانب نشر تفاصيل إحصاءات النجاح لكل شعبة، ومن المتوقع أيضًا إتاحة استخراج بيان النجاح من المعاهد خلال أيام قليلة من الإعلان الرسمي.

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