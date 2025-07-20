الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

التحقيق مع مصفف الشعر التائب في بلاغ أسماء جلال

أسماء جلال، فيتو
أسماء جلال، فيتو

تحقق الأجهزة الأمنية مع مصفف الشعر زين، المعروف إعلاميا بمصفف الشعر التائب، في البلاغ المقدم ضده من الفنانة أسماء جلال والذي اتهمته فيه بالتشهير بها والإساءة لسمعتها في مقطع فيديو قال فيه: "الموضوع بدأ لما كنت بعمل شعر أسماء جلال، وفكرت في هل اللي بعمله ده حلال ولا حرام".

وأكد زين أنه ترك الوسط الفني بشكل ودي وبمحض إرادته، مفضلًا بدء علامة تجارية خاصة يحقق من خلالها طموحاته بعيدًا عن الأضواء والصراعات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت من الفنانة أسماء جلال بلاغًا رسميًا ضده على خلفية تصريحات المتهم عبر حسابه على تيك توك، من خلال فيديو أعلن فيه ترك المجال الفني نهائيا، وقال زين مصفف شعر الفنانات في الفيديو: “قلت أنا إيه اللي بعمله في نفسي ده؟! تخيلت إني بلمس شعر أسماء جلال وغيرها من الممثلات طول الوقت.. قلت يا ترى الشغل ده حلال ولا حرام؟ وقررت إني لازم أسيب الشغل ده”.

واستكمل زين حديثه، عن هذا الأمر حيث قال إنه بالفعل اتخذ القرار وترك المجال الفني بطريقة ودية، مؤكدا أنه يسعى للبدء من جديد بمشروع طالما حلم به، قائلا: “هفتح براند ملابس.. حاجة أتاجر فيها بالحلال.. كفاية لحد كده شغل في الوسط الفني، وأبدأ الحاجة اللي كان نفسي فيها من زمان”.

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الأجهزة الأمنية الفنانة أسماء جلال مصفف الشعر

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