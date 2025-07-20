ميسي يقود إنتر ميامي لفوز كاسح أمام نيويورك ريد بولز

قاد ليونيل ميسي إنتر ميامي لفوز كبير أمام نيويورك ريد بولز، بخمسة أهداف لهدف على ملعب "ريد بول أرينا،" ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم موسم 2025.

أهداف مباراة إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بولز

تقدم نيويورك ريد بولز بالهدف الاول عن طريق أليكسندر هاك بالدقيقة 14 فيما جاءت أهداف إنتر ميامي عن طريق ألبا بالدقيقة 24' وتيلاسكو سيجوفيا بالدقيقتين 27', 45+3' وليونيل ميسي بالدقيقتين 60', 75'.

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي القسم الشرقي برصيد 41 نقطة، بينما يأتي نيويورك ريد بولز تاسعا بـ33 نقطة.

وكان إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، تلقي خسارة قاسية أمام سينسيناتي في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، ليتذوق مرارة أول خسارة بعد عودته من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.



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