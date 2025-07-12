أخبار مصر: سقوط 3 سيارات بركابها من أعلى طريق طنطا الدولي، حريق هائل بكورنيش حلوان، صور تكذب ترامب بشأن قاعدة العديد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

النيران وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل في هيش ومخلفات بكورنيش النيل بحلوان (فيديو)

نشب حريق هائل في كميات من الهيش والمخلفات بكورنيش النيل في منطقة حلوان.

اللقطات الأولى لسقوط 3 سيارات على المارة من أعلى الطريق الدولي في طنطا (فيديو)

حصلت "فيتو" على مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لسقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي بطنطا أمام قرية المعتمدية مركز المحلة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

بالنقاط، الترتيب المتوقع للمرشحين بالفوز بالكرة الذهبية 2025، وهذا موقف صلاح وحكيمي

قبل ساعات من نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 واقتراب نهاية الموسم الكروي الأوروبي، يتساءل البعض عمن سيتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025؟

ضرب حتى الموت، مقتل أمريكي على أيدي مستوطنين بالضفة الغربية، والخارجية الأمريكية تعلق

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بمقتل مواطن أمريكي من أصول فلسطينية ومن سكان منطقة رام الله بـ الضفة الغربية، في مواجهات مع المستوطنين.

تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة

أيام قليلة تفصلنا عن بداية موسم تنسيق القبول بالجامعات، حيث تعلن وزارة التعليم العالي عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، عن الحد الأدني للمرحلة الأولى بالتنسيق، ويبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خط الإسكندرية القاهرة المنيا

أعلنت هيئة السكك الحديدية تعديل تركيب بعض القطارات على خط (الإسكندرية / القاهرة / المنيا) وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 12 / 7 / 2025، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

طرابلس تشتعل، أرتال عسكرية وحشود ضخمة من الزنتان ومصراتة تزحف إلى العاصمة (فيديو)

أفادت مصادر ليبية بأن حالة من التوتر الأمني تسود العاصمة طرابلس، وسط استمرار تدفق التعزيزات المسلحة، حيث وصلت أرتال عسكرية من الزنتان ومصراتة إلى العاصمة.

آلاف الجنيهات، اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة "نقطة" راقصة بملهى ليلي بالإكراه في الدقي

اعترف 4 متهمين بسرقة 66 ألف جنيه من عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بدائرة قسم شرطة الدقي أمام جهات التحقيق، أنهم ارتكبوا الجريمة وفق خطة أعدها شخص آخر هو من حرضهم على ارتكاب الجريمة.

أمل جديد داخل عربيات "اتعجنت"، لحظة استخراج مصابي حادث سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي (فيديو)

شهد الطريق الدولي "طنطا – كفر الشيخ"، أمام قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لحظات مأساوية عقب سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

الأقمار الصناعية تظهر آثار الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر (صور)

أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، يوم الجمعة، أن حجم الأضرار نتيجة الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

مودرن سبورت يرد على جنش في بيان رسمي ويهدد باتخاذ الإجراءات القانونية

أصدر نادي مودرن سبورت بيانًا رسميًّا يوضح خلاله الحقائق، ويرد على ما وصفه بالادعاءات الباطلة التي صدرت من محمود جنش حارس مرمى الفريق السابق، مؤكدًا احتفاظه بحقوقه القانونية كافة تجاه اللاعب.

كنا بنحبك وأنت بريئة، هجوم حاد على منة عرفة بسبب إطلالتها الجريئة في مراسي (صور)

تصدرت الفنانة منة عرفة،خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في الساحل الشمالي بمراسي لقضاء عطلتها الصيفية.

مفاجأة صادمة وراء تحطم الطائرة الهندية بمطار أحمد آباد، والسر مفتاح الوقود (فيديو)

أصدر مكتب تحقيقات حوادث الطيران في الهند تقريرًا أوليًّا بشأن تحطم طائرة تابعة لشركة "إير إنديا" وقع في شهر يونيو 2025، مشيرًا إلى احتمال وجود مشكلة في تزويد المحركات بالوقود.

عتاب ولوم من عضو الزمالك لـ محامي زيزو بعد شكوى اللاعب ضد النادي

رد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الشكوى المقدمة من أحمد السيد زيزو لاعب النادي الأهلي ضد نادي الزمالك.

مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين في سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي "طنطا – كفر الشيخ"

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 آخرين بينهم أطفال في سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي "طنطا – كفر الشيخ"، أمام قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى.

تقطتع 40% من مساحة غزة وتمهد للتهجير، تل أبيب تقدم خريطة لانتشار الجيش في القطاع (صورة)

قدمت إسرائيل خلال المفاوضات غير المباشرة مع حماس والمتواصلة منذ أيام في العاصمة القطرية الدوحة، خريطة لانتشار قوات جيش الاحتلال خلال مدة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المقترح 60 يومًا.

مدرب تشيلسي عن سان جيرمان قبل مواجهة النهائي: الفريق الأفضل في العالم وأستمتع بمشاهدته

أكد إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي أنه يستمتع بمشاهدة فريق باريس سان جيرمان الذي يواجهه في نهائي كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها غدا الأحد.

واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل

أعلنت الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل بذريعة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

علي قدورة لفيتو: صحابي قالوا لي ادعي لنا نعتزل زيك وعيشتي اتغيرت بعد قرار ترك الفن

أكد مطرب المهرجانات المعتزل علي قدورة، أن حمو بيكا وأصدقاءه في المجال دعموه بعد الاعتزال، قائلًا: “دعوا لي وقالوا لي لي عقبى لنا”.

بصورة زوال تمثال الحرية وترامب، رسالة تهديد مثيرة من خامنئي إلى أمريكا

أصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، ليلة الجمعة/السبت، رسالة تهديد مباشرة إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده قادرة على استهداف مواقع أمريكية "مهمة" بالمنطقة.

اسم كبير، أول ضحايا "فضيحة" ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

يبدو أن خروج ريال مدريد الإسباني من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بفضيحة، لم يمر مرور الكرام، حيث بدأ النادي الملكي مرحلة الحساب والعقاب بعد الخروج الكارثي وغير المتوقع من مونديال العالم.

انخفاض وهمي بالقاهرة والصعيد يسجل 44، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

غرام الأفاعي، إنريكي يرد على غزل مدرب تشيلسي قبل مواجهة نهائي كأس العالم للأندية

حثّ مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، الجمعة، فريقه على إنهاء أفضل موسم في تاريخ النادي بالفوز بلقب كأس العالم للأندية، لكنه حذّر من "التراخي" واعتبار نهائي الأحد أمام تشيلسي "مجرد لقاء شكلي".

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