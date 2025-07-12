مدرب تشيلسي عن سان جيرمان قبل مواجهة النهائي: الفريق الأفضل في العالم وأستمتع بمشاهدته

أكد إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي أنه يستمتع بمشاهدة فريق باريس سان جيرمان الذي يواجهه في نهائي كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها غدا الأحد.

مدرب تشيلسي

وقال ماريسكا خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتفق مع أغلب الآراء بأن سان جيرمان هو الفريق الأفضل في العالم".

وتابع: أنا استمتع بمشاهدة هذا الفريق لكن عليَّ مواجهته والفوز عليه بنهائي كأس العالم للأندية.

وسُئل ماريسكا عن احتمالية انتقال لاعبه نوني مادويكي إلى آرسنال، فأجاب: "إذا أراد لاعب المغادرة، فهذا صعب على النادي والمدرب، ونعم، مادويكي قرر الرحيل".

وأردف: "لم يطلب منه أحد المغادرة، بل كان قرارًا نابعًا منه، وإذا كان سعيدًا بذلك، فنحن سعداء أيضًا".

وتطرق ماريسكا للحديث عن حالة لاعبه مويسيس كايسيدو بعد إصابته، قائلًا: "من دون شك إنه لاعب بالغ الأهمية بالنسبة إلينا، لكنه لم يستطع التدرب بشكل كامل هذا الصباح".

وأكمل: "لكننا نأمل بأن يكون قادرًا على اللحاق بالمباراة النهائية".

وقال مدرب البلوز عن مهاجمه الجديد جواو بيدرو: “إنه لاعب رائع، ولقد وقعنا معه، لأننا نؤمن بأنه سيساعدنا، خاصة أمام الفريق التي تعتمد على التكتل الدفاعي، فهو مميز في المساحات الصغيرة ويملك جودة عالية”.

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