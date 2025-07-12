ضرب حتى الموت، مقتل أمريكي على أيدي مستوطنين بالضفة الغربية، والخارجية الأمريكية تعلق

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بمقتل مواطن أمريكي من أصول فلسطينية ومن سكان منطقة رام الله بـ الضفة الغربية، في مواجهات مع المستوطنين.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إرسال المزيد من قواته إلى الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الخارجية الأنباء عن مقتل المواطن الأمريكي الفلسطيني بعد تعرضه للضرب خلال مواجهات مع مستوطنين في محيط بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع “واينت” إن “ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج هو أولوية قصوى، وإن الوزارة تقدم المساعدة القنصلية لعائلة الضحية”.

لكنه امتنع عن التعليق على تفاصيل الحادث "احتراما لخصوصية العائلة في هذا الوقت العصيب".

وأعلنت وزارة الصحة وبلدة سنجل مقتل سيف الدين مصلط، 23 عامًا مواطن فلسطيني يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، من بلدة المزرعة الشرقية في هجوم المستوطنين.

وقالت بلدية سنجل إن مصلط "ارتقى اليوم إثر اعتداء همجي نفذه المستوطنون في أراضي جبل الباطن التابعة لبلدة سنجل، ضمن سلسلة الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الأهالي والأراضي الزراعية".

البلدية أضافت في بيان أن قوات الجيش الإسرائيلي "اقتحمت المنطقة بالتزامن مع هجوم المستوطنين، وعمدت إلى عرقلة عمل طواقم الإسعاف والمتطوعين الذين كانوا يبحثون عن الشبان المصابين والمفقودين في الجبال، مما أدى إلى وقوع إصابات متعددة".

وفيما حملت بلدية سنجل "قوات الاحتلال والمستوطنين المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، فإنها تدعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل من أجل وقف هذه الاعتداءات الإجرامية".

ومن جانبه أفاد موقع "عرب 48" بأن "المستوطنين نفذوا هجوما على بلدة سنجل، ما أسفر عن استشهاد شابين وإصابة آخرين بجروح، مع تواصل هجماتهم على أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وأشار الموقع إلى مقتل الشابين سيف الدين كامل مصلط (23 عاما، مواطن أمريكي فلسطيني)، ومحمد رزق شلبي (23 عاما)، وإصابة العشرات مساء الجمعة جراء هجوم للمستوطنين على البلدة.

ونقل مصلط إلى المستشفى بعد تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح من المستوطنين، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته، فيما عثر على جثمان شلبي بعد ساعات من فقدان آثاره وخلال أعمال البحث عنه عند أطراف سنجل التي شهدت مواجهات تصديا لهجوم المستوطنين، وفق الموقع.

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