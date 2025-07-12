غرام الأفاعي، إنريكي يرد على غزل مدرب تشيلسي قبل مواجهة نهائي كأس العالم للأندية

حثّ مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، الجمعة، فريقه على إنهاء أفضل موسم في تاريخ النادي بالفوز بلقب كأس العالم للأندية، لكنه حذّر من "التراخي" واعتبار نهائي الأحد أمام تشيلسي "مجرد لقاء شكلي".

وقال إنريكي: "لن يكون اللقاء بأي حال من الأحوال مجرد إجراء شكلي"، رافضًا فكرة أن سان جيرمان هو المرشح الأوفر حظًّا للفوز بكأس العالم للأندية على الرغم من الأداء المميز الذي أظهره الفريق مؤخرا.

وأضاف المدرب الإسباني: "لقد حلّلت أداء تشيلسي. لديهم تشكيلة رائعة. إنزو ماريسكا يقوم بعمل رائع، وأُعجب كثيرا بما يقدمه. إنهم فريق متكامل للغاية".

وأمام سان جيرمان فرصة تحقيق إنجاز غير مسبوق بإكمال سلسلة ألقاب مذهلة، حيث فاز بالفعل بلقبي الدوري والكأس الفرنسيين، ثم أحرز دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في نهاية شهر مايو.

وحول ذلك، قال إنريكي: "نريد إنهاء هذا الموسم التاريخي بأفضل طريقة ممكنة. علينا الآن أن نفتح فصلا جديدا، ونفوز بمزيد من البطولات الكبرى. نريد أن نصنع المزيد من الإنجازات التاريخية بالفوز يوم الأحد (على تشيلسي)".

وتابع إنريكي قائلًا: "علينا الفوز بهذه المباراة لإنهاء الموسم بشكل مثالي. ومع ذلك، في النهائيات دائما هناك فائز وخاسر، وهذا لا يعني أن الخاسر قد ارتكب خطأ بالضرورة".

وقدّم سان جيرمان أداءً مبهرًا في بعض عدد من مباريات مونديال الأندية، خاصة في الفوز بنتيجة 4-0 على ريال مدريد في نصف النهائي، كما سجل أربعة أهداف أيضا في مرمى أتلتيكو مدريد وإنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي خلال مشواره في البطولة.

وهذه النسخة هي الأولى من كأس العالم للأندية التي تشهد مشاركة 32 فريقا، وسيتوّج الفائز يوم الأحد بطلا للعالم لأربع سنوات، إذ من المقرر أن تُقام النسخة التالية من البطولة في عام 2029.

مدرب تشيلسي يتغزل في فريق باريس سان جيرمان

وكان إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي أكد أنه يستمتع بمشاهدة فريق باريس سان جيرمان الذي يواجهه في نهائي كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها غدا الأحد.

وقال ماريسكا خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتفق مع أغلب الآراء بأن سان جيرمان هو الفريق الأفضل في العالم".

وتابع: أنا استمتع بمشاهدة هذا الفريق لكن عليَّ مواجهته والفوز عليه بنهائي كأس العالم للأندية.

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