مفاجأة صادمة وراء تحطم الطائرة الهندية بمطار أحمد آباد، والسر مفتاح الوقود (فيديو)

أصدر مكتب تحقيقات حوادث الطيران في الهند تقريرًا أوليًّا بشأن تحطم طائرة تابعة لشركة "إير إنديا" وقع في شهر يونيو 2025، مشيرًا إلى احتمال وجود مشكلة في تزويد المحركات بالوقود.



وكانت الطائرة المتجهة إلى لندن، قد أقلعت بالكاد من مدرج مطار أحمد آباد قبل أن تسقط أرضًا.

وأسفر الحادث عن وفاة جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 260، باستثناء راكب واحد نجا من الموت بأعجوبة.

وبحسب التقرير الذي حصلت عليه شبكة "سي إن إن" فإن إمدادات وقود المحرك انقطعت قبل تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية.

وأشار التقرير إلى أن مفاتيح التحكم في الوقود بقمرة قيادة طائرة بوينج 787 دريملاينر انقلبت، مما أدى إلى حرمان المحركات من الوقود.

وتمكن المحققون من استخراج بيانات من الصندوقين الأسودين شملت 49 ساعة من بيانات الرحلة وساعتين من تسجيلات الصوت داخل قمرة القيادة، بما في ذلك اللحظات التي سبقت التحطم.

وأشار التقرير إلى أن أحد الصندوقين الأسودين فقط نجا من التحطم.

وذكر التقرير أن الطائرة كانت قد بلغت سرعة 180 عقدة، عندما تم تحويل مفاتيح قطع الوقود في المحركين من وضع التشغيل (RUN) إلى وضع الإيقاف (CUTOFF) بفاصل زمني قدره ثانية واحدة بين محرك وآخر.

فيديو يوثق لحظة إقلاع الطائرة الهندية وسقوطها.. والشرطة تقول إنها عثرت على ناج من الطائرة المنكوبة في أحمد آباد#قناة_العربية pic.twitter.com/Z2on3lks2z — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 12, 2025

كما أكد التقرير عدم وجود طيور في منطقة الطيران قد تكون دخلت إلى المحركات وتسببت في الحادث.

وجاء في التسجيل الصوتي من قمرة القيادة أن أحد الطيارين سأل الآخر: "لماذا أوقفت المحرك؟"، فرد الطيار الآخر بأنه لم يفعل ذلك.

وأشار التقرير إلى أن الوقود تم قطعه عن المحركين.

وبعد فترة وجيزة، عادت المفاتيح إلى وضعها الطبيعي وكانت المحركات في طور التشغيل مرة أخرى عندما وقع الحادث.

وفي طائرة 787 تقع مفاتيح قطع الوقود بين مقعدي الطيارين، خلف عتلات دواسة الوقود مباشرة، وهي محمية من الجانبين بقضيب معدني، ومزوَّدة بآلية قفل مصممة لمنع قطع الوقود بشكل عرضي.

كما لاحظ المحققون أيضًا أن إعدادات المعدات التي عثر عليها في الحطام كانت طبيعية للإقلاع، وبالإضافة إلى ذلك خضع وقود الطائرة للفحص وتبين أنه ذو جودة مقبولة، علمًا أنه لم يلاحظ أي نشاط ملحوظ للطيور بالقرب من مسار الرحلة، وفق التقرير.

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