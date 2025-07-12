تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة

تنسيق الجامعات 2025.. أيام قليلة تفصلنا عن بداية موسم تنسيق القبول بالجامعات، حيث تعلن وزارة التعليم العالي عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، عن الحد الأدني للمرحلة الأولى بالتنسيق، ويبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

ونشر المجلس الأعلى للجامعات دليلا للبرامج الدراسية الجديدة بكليات الجامعات الحكومية، تيسيرا على الطلاب في تحديد التخصص المناسب بالنسبة لهم.

وتستعرض فيتو خلال هذه السطور، البرامج الدراسية الجديدة بكلية الطب جامعة القاهرة (قصر العيني) وفقا للدليل الجديد.

البرنامج المتكامل لدراسة الطب والجراحة

يقبل البرنامج طلاب الثانوية العامة المصرية، أو طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، وامتحان اللغة الإنجليزية.

بالإضافة لذلك يقبل البرنامج الطلاب الوافدين، بشرط الحصول على إفادة قبول من الإدارة العامة للوافدين، وبشرط اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللغة الانجليزية.

وتبلغ مدة الدراسة بالبرنامج 5 سنوات بالإضافة إلى سنتين امتياز

ويهدف البرنامج لتخريج أفضل مستوى من الأطباء، القادرين على العمل في مختلف نظم الرعاية الصحية، ويسهم في إعداد الكوادر البشرية اللازمة لسوق العمل، من خلال تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة.

البرنامج الفرنسي لبكالريوس الطب والجراحة

يقبل البرنامج طلاب الثانوية العامة المصرية، أو طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، وامتحان اللغة الإنجليزية.

بالإضافة لذلك يقبل البرنامج الطلاب الوافدين، بشرط الحصول على إفادة قبول من الإدارة العامة للوافدين، وبشرط اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللغة الانجليزية.

وتبلغ مدة الدراسة بالبرنامج 5 سنوات بالإضافة إلى سنتين امتياز

ويهدف البرنامج لتخريج أفضل مستوى من الأطباء، القادرين على العمل في مختلف نظم الرعاية الصحية، ويسهم في إعداد الكوادر البشرية اللازمة لسوق العمل، من خلال تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة.

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