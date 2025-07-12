عتاب ولوم من عضو الزمالك لـ محامي زيزو بعد شكوى اللاعب ضد النادي

زيزو، رد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الشكوى المقدمة من أحمد السيد زيزو لاعب النادي الأهلي ضد نادي الزمالك.

وكان محامي أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، تقدم بشكوى جديدة ضد نادي الزمالك، في اتحاد الكرة للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان من خلال تصريحات تليفزيونية إنه لا يعلم شي عن تلك الشكوى، مؤكدًا أنه عندما يذهب للنادي سوف يرى تلك الشكوى.

وأضاف: "أكيد الزمالك هيرد بطريقة رسمية وقانونية، والنادي يمتلك مستشار قانوني محترف وهيعرف يتصرف في مثل تلك الأمور".

وتابع: "أشرف عبد العزيز محامي أحمد السيد زيزو، لو كان جه وتكلم بشكل ودي مع المستشار كمال شعيب، كنا لقينا حل ودي".

واختتم أحمد سليمان تصريحاته في هذا الملف مؤكدًا أن باب الحوار مفتوح والأمور لا بد أن تسير باللوائح والقوانين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.