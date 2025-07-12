السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عتاب ولوم من عضو الزمالك لـ محامي زيزو بعد شكوى اللاعب ضد النادي

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

زيزو، رد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الشكوى المقدمة من أحمد السيد زيزو لاعب النادي الأهلي ضد نادي الزمالك.

وكان محامي أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، تقدم بشكوى جديدة ضد نادي الزمالك، في اتحاد الكرة للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان من خلال تصريحات تليفزيونية إنه لا يعلم شي عن تلك الشكوى، مؤكدًا أنه عندما يذهب للنادي سوف يرى تلك الشكوى.

وأضاف: "أكيد الزمالك هيرد بطريقة رسمية وقانونية، والنادي يمتلك مستشار قانوني محترف وهيعرف يتصرف في مثل تلك الأمور".

وتابع: "أشرف عبد العزيز محامي أحمد السيد زيزو، لو كان جه وتكلم بشكل ودي مع المستشار كمال شعيب، كنا لقينا حل ودي".

واختتم أحمد سليمان تصريحاته في هذا الملف مؤكدًا أن باب الحوار مفتوح والأمور لا بد أن تسير باللوائح والقوانين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد سليمان نادي الزمالك احمد السيد زيزو النادي الأهلي أشرف عبد العزيز محامي أحمد السيد زيزو المستشار كمال شعيب اللوائح والقوانين

الأكثر قراءة

النيران وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل في هيش ومخلفات بكورنيش النيل بحلوان (فيديو)

أمل جديد داخل عربيات "اتعجنت"، لحظة استخراج مصابي حادث سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي (فيديو)

كنا بنحبك وأنت بريئة، هجوم حاد على منة عرفة بسبب إطلالتها الجريئة في مراسي (صور)

آلاف الجنيهات، اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة "نقطة" راقصة بملهى ليلي بالإكراه في الدقي

عتاب ولوم من عضو الزمالك لـ محامي زيزو بعد شكوى اللاعب ضد النادي

اللقطات الأولى لسقوط 3 سيارات على المارة من أعلى الطريق الدولي في طنطا (فيديو)

طرابلس تشتعل، أرتال عسكرية وحشود ضخمة من الزنتان ومصراتة تزحف إلى العاصمة (فيديو)

اسم كبير، أول ضحايا "فضيحة" ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية