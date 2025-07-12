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مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين في سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي "طنطا – كفر الشيخ"

سقوط 3 سيارات من
سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي، فيتو

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 آخرين بينهم أطفال في سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي "طنطا – كفر الشيخ"، أمام قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى.

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وتبين من المعلومات الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا، بينما أصيب ابنها بكسور، كما أصيب زوجها، وسيدة وطفلان آخران من نفس العائلة، و2 آخرين ويتلقون الإسعافات الأولية اللازمة.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين جميعهم من سكان منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، كما بدأت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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