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اللقطات الأولى لسقوط 3 سيارات على المارة من أعلى الطريق الدولي في طنطا (فيديو)

سقوط 3 سيارات على
سقوط 3 سيارات على المارة، فيتو

حصلت "فيتو" على مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لسقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي بطنطا أمام قرية المعتمدية مركز المحلة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

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تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث سقوط سيارات من على الطريق الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا  لتلقي الإسعافات اللازمة، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية، بينما جارى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب الحادث، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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