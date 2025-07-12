اسم كبير، أول ضحايا "فضيحة" ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

يبدو أن خروج ريال مدريد الإسباني من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بفضيحة، لم يمر مرور الكرام، حيث بدأ النادي الملكي مرحلة الحساب والعقاب بعد الخروج الكارثي وغير المتوقع من مونديال العالم.

واستقر نادي ريال مدريد الإسباني على التضحية بأحد نجومه، في خطوة تعكس ردة الفعل القوية من الإدارة والجهاز الفني تجاه الأداء المخيب.

وخرج ريال مدريد من الدور نصف النهائي بخسارة مذلة أمام باريس سان جيرمان 0-4، في مباراة شهدت سيطرة كاملة للفريق الباريسي واختفاء تامًّا للاعبي الميرينجي.

واستقر الريال على التضحية بأحد نجومه الكبار بالإضافة إلى بعض العناصر يأتي في ظل الغضب الجماهيري، والمطالبة بإعادة هيكلة الفريق.



أول ضحايا كارثة المونديال

أبدى نادي ريال مدريد انفتاحه التام، على بيع لاعبه البرازيلي رودريجو جوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى رودريجو استياءه من وضعه الحالي مع ريال مدريد، بعدما ظل حبيس مقاعد البدلاء طوال بطولة كأس العالم للأندية، باستثناء مشاركة واحدة فقط، ما فجر شائعات عن رغبته في مغادرة الفريق.

منذ وصول تشابي ألونسو لخلافة كارلو أنشيلوتي، أجرى المدرب الإسباني تغييرات جذرية على تشكيل الفريق، بداية من التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، والمدافع دين هويسن من بورنموث، والموهبة فرانكو ماستانتوانو من ريفر بليت.

لكن الانتدابات الجديدة لم تكن وحدها في دائرة التغيير، إذ يستعد ألونسو أيضًا للاستغناء عن عدد من اللاعبين البارزين، ويبدو أن رودريجو سيكون أول ضحايا هذه "الثورة"، بعد تهميشه في البطولة الأخيرة.



آرسنال في الصدارة

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، حدد رودريجو نادي آرسنال الإنجليزي كوجهته المفضلة في حال رحيله عن مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اللندني مستعد لتقديم عرض بقيمة 90 مليون يورو لضمه، معتبرًا إياه البديل المثالي لمواطنه جابرييل مارتينيلي.

لكن الوضع قد يزداد تعقيدًا، مع اقتراب آرسنال من التوقيع مع نوني مادويكي جناح تشيلسي، ما يطرح تساؤلات حول استمرار اهتمام "الجانرز" بالنجم البرازيلي.



موقف تشابي ألونسو

ومكن جانبه التزم ألونسو الصمت بشأن مستقبل رودريجو، ورفض تقديم أي ضمانات، مكتفيًا بالقول بعد الهزيمة 0-4 أمام باريس سان جيرمان: "لم نتخذ قرارات مستقبلية بعد. لم نُجرِ الكثير من التدوير في كأس العالم للأندية، لكن السياق سيكون مختلفًا لاحقًا".

ولا يزال اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 24 عامًا، على رادار ليفربول وتشيلسي أيضًا، لكن رغبته الشخصية قد تحسم وجهته، في انتظار موقف ريال مدريد النهائي من بيعه.

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